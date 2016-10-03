До 14 октября продлен срок приема документов по программе Болашак

Приказ вступил в законную силу.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев своим приказом от 14 сентября 2016 года продлил срок приема документов по программе «Болашак» до 14 октября 2016 года, сообщает Zakon.kz.

«Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 февраля 2016 года № 141 «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак» следующее изменение:

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

прием документов – с 11 апреля по 13 мая 2016 года, с 13 июня по 29 июля 2016 года, с 15 августа по14 октября 2016 года», - говорится в документе.

Документ опубликован 23 сентября 2016 года и вступил в силу.