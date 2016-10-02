В Актау создадут центр детского туризма

Центр детского туризма планируют создать в Мангистауской области . Его задача – ознакомить ребят с объектами культурного и природного наследия, сообщает 24.kz.

Также предполагается, что специалисты будущего центра проработают вопросы обеспечения детской безопасности на турмаршрутах.

Эти и другие темы обсуждали на Международном форуме «Детский туризм, как основа формирования туристкой культуры». Он собрал более сотни специалистов в сфере образования, предпринимательства, неправительственного сектора и туризма. Эксперты выделили несколько направлений, на которые стоит сделать акцент: детские походы и экскурсии, спортивный туризм, а также краеведческая деятельность.

Марат Игалиев, директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК: - Самое главное здесь, чтобы были опытные кадры, вожатые, чтобы люди не приходили с улицы. У людей должно быть соответствующее образование, соответствующие навыки.

Все эти вопросы решались в комплексе, и накануне EXPO, я думаю, эти вопросы получили свое решение.