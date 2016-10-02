73-летний алматинец добрался на велосипеде из Алматы в Астану

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73-летний алматинец добрался на велосипеде из Алматы в Астану

73-летний Абильтай Шайхов за полторы недели доехал на велосипеде из Алматы в Астану, сообщает 24.kz.

Свою эстафету аксакал – ветеран КНБ посвятил 25-летию Независимости страны. Стоит отметить, что пенсионер преодолел 1 200 км и ни разу не воспользовался лекарствами, которые ему рекомендовали врачи.

"В пути я ел курт и иримшик. Я специально взял их с собой в дорогу. Это же наша казахская традиция. Курт дает мне и силу, и избавляет от жажды. Медики даже подготовили для меня аптечку с лекарствами, но я ими не воспользовался. Курт – самый лучший источник кальция", – отметил он, добавив, что очень рад пройденному пути.

Приехал в столицу Абильтай Шайхов сегодня, а выехал из Алматы 21 сентября. По его словам, практически в каждом крупном городе соотечественники встречали его очень тепло. А в Астане даже в дождь на главной площади страны велосипедиста чествовали несколько десятков человек, сообщает телеканал "Хабар".

"Сюрпризы были в отношении людей, они меня так хорошо приняли. По дороге между Жамбылской областью я даже не ожидал – пять полковников из разных видов силовых структур меня встречали с велосипедами, 200 км мы проехали. Я особо тогда не умел на велосипеде кататься, за 3 дня я научился. Они меня научили как вести, как сидеть и главное – как отдыхать", – поделился Абильтай Шайхов.

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