"Актобе" вновь разгромлен в Павлодаре

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В 29 туре казахстанской премьер-лиги в Павлодаре состоялась битва пентакампеонов (5-кратных чемпионов) между "Иртышом" и "Актобе". Битвы не получилось, так как павлодарцы разбили "красно-белых" 5:1.

С первых минут инициативой завладели хозяева поля, которые могли забить на 14-й минуте, но "красно-белым" повезло, что Керла не попал по воротам. Cчет в матче могли открыть и актюбинцы после быстрой контратаки. Но с ударом Бобира Довлатова справился вратарь "Иртыша" Антон Цирин.

А вскоре состоялся гол. Шота Григалашвили, приняв мяч в штрафной площади "Актобе", неотразимо пробил в дальний угол - 1:0. На 36-й минуте актюбинцы потеряли мяч, и игрок павлодарской команды, протащив снаряд до лицевой линии, прострелил вдоль вратарской, где Карлос Фонсека в упор расстрелял ворота - 2:0. В этом эпизоде оборона "Актобе" напомнила проходной двор.

Несколько минут спустя "Иртыш" едва не забил третий мяч, но "Актобе" спасла штанга. "Красно-белые" никак не могли "очнуться", и Фонсека вновь пробил по воротам "красно-белых". На этот раз вратарь Отарбаев коснулся мяча, но сфера предательски отскочила в сетку - 3:0. Но и это было не все. На последней минуте первого тайма Давлатов потерял мяч перед собственной штрафной площадкой, последовал удар по воротам. Отарбаев в блестящем прыжке отразил снаряд, но его партнеры прозевали набегавшего к мячу Романа Муртазаева. Форвард "Иртыша" опередил Крюкова и слета пробил в дальний угол - 4:0.

Во втором тайме "Иртыш" почти не атаковал, ожидая ошибки "Актобе", чтобы убежать в контратаку. В одной из таких контрвыпадов Муртазаев, оказавшись на рандеву с вратарем Отарбаевым, не смог его переиграть. У актюбинцев были моменты для гола у Давлатова, Какимова (пробивал головой). Но забить удалось Никите Бочарову, который ударом издали распечатал ворота хозяев поля - 4:1. В самой концовке матча актюбинцы забил еще один гол, но его не засчитали за игру рукой. А в ответной контратаке активный Муртазаев установил окончательный счет - 5:1.

После матча главный тренер "Актобе" Юрий Уткульбаев признался, что результат игры был ясен уже после первого тайма.

- Можно поздравить хозяев с заслуженной победой. У нас во второй раз здесь мало что получается. Думаю, результат был ясен уже в первом тайме, который мы провалили, - цитирует слова Уткульбаева пресс-служба "Иртыша".

"Актобе" в этом сезоне уже второй раз крупно проигрывает в Павлодаре. В матче первого круга актюбинцы были биты со счетом 1:4. После того поражения казалось "Актобе" улучшил игру, ведь месяц назад в домашней игре "красно-белые" выиграл у северян 1:0. Очередная осечка в Павлодаре усугубили шансы "Актобе" на попадание в четверку лучших команд по итогам чемпионата.