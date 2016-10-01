Актюбинцы реализуют более 400 тонн продуктов питания в Астане

С 26 сентября в Астане проходят Дни Актюбинской области.

В ходе мероприятия жители и гости столицы будут ознакомлены с экономическим, культурным, социальным развитием и потенциалом Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

1 октября на площади ТРЦ «Хан Шатыр» стартовала ярмарка с участием предпринимателей 12 районов области и Актобе. Свыше 120 сельхозтоваропроизводителей и предприятий по производству продуктов питания за 2 дня ярмарки реализуют более 400 тонн продукции.

Астанчане могут купить по доступной цене 100 тонн мяса, 25 тонн рыбы, 100 тонн овощей, 24 тонны молочных изделий, 17 тонн растительного масла и многое другое. На прилавки выставлена и так называемая нетрадиционная продукция — к примеру, живые осетры, выращенные в крестьянском хозяйстве «Ардағым». Цены ниже чем на рынках Астаны на 10-15%.

Для всех желающих здесь распахнули свои двери юрты, также установлены шатры, где мастера выставили изделия прикладного искусства. Мероприятие сопровождается концертной программой актюбинских деятелей искусства, развернулось шоу спортивно-силового экстрима.

Ярмарка способствует продвижению продукции, товаров и услуг, производимых и оказываемых актюбинскими предприятиями.

По итогам 8 месяцев в Актюбинской области произведено сельхозпродукции на 70 млрд тенге. В январе 2016 был подписан меморандум между министром сельского хозяйства, акимами Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей и транснациональной компанией «Inalca Eurasia» о создании межрегиональной кооперации в мясном скотоводстве с суммой инвестиций порядка 100 млн. евро. С участием итальянской компании создано совместное предприятие, строятся откормочные площадки мощностью 44 тысячи голов КРС, а мощности действующего мясокомбината в Алге планомерно увеличивают до 20 тысяч тонн мяса и мясной продукции в год.