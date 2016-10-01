Аскар Мамин: В Актюбинской области ситуация по подготовке к отопительному сезону не совсем благополучная

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Аскар Мамин: В Актюбинской области ситуация по подготовке к отопительному сезону не совсем благополучная

1 октября 2016 в Үкімет Үйі Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел селекторное совещание по вопросам своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает primeminister.kz.

В ходе совещания заместитель министра МНЭ РК Р. Скляр доложил, что «работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы проводятся своевременно и подходят к завершению».

По состоянию на 1 октября готовность сетей теплоснабжения по стране составляет 99,8%, электроснабжения – 100%, объектов образования – 100%, здравоохранения – 99%, жилых домов – 98%.

В ходе селекторного совещания первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин подчеркнул, что «в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ситуация по подготовке жилого фонда к отопительному сезону складывается не совсем благополучно. Есть нерешенные вопросы, которые необходимо урегулировать в кратчайшие сроки. Все социальные объекты и жилые дома должны быть обеспечены стабильным теплоснабжением».

По итогам селекторного совещания Первый заместитель Премьер-Министра А. Мамин дал ряд конкретных поручений местным исполнительным органам и задействованным министерствам.

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