Более 570 казахстанцев перешагнули столетний рубеж

1 октября в Казахстане отмечают День пожилого человека. Всего в Казахстане проживает 571 человек, перешагнувших столетний рубеж, сообщает госкорпорация "Правительство для граждан"
В 14 регионах страны, а также в Астане и Алматы прошли различные мероприятия в честь праздника.
В Астане работники "Правительства для граждан" навестили 30 сентября Жумаш Шаяманову. В канун праздника Жумаш апай исполнилось 100 лет. Уроженка Акмолинской области, Жумаш апай во время войны была труженицей тыла, работала дояркой в колхозе. Война раскидала всех в разные стороны и связь с родными и близкими была потеряна. А в 1960 году она нашла свою мать и старшую сестру. В начале 80-х годов Жумаш апай переехала к детям в Целиноград. Сегодня у нее 4 сыновей, которые подарили ей 16 внуков, 29 правнуков и 7 праправнуков.
"Всего в Казахстане проживает 571 человек, перешагнувших столетний рубеж", — говорит Сериккан Сабыржанов, заместитель директора Межведомственного расчетного центра социальных выплат госкорпорации "Правительства для граждан".
30 сентября в Астане работники госкорпорации навестили постояльцев Дома престарелых и инвалидов, поздравили с наступающим праздником, вручили телевизор. В Усть-Каменогорске, Актобе, Таразе и Павлодаре работники «Правительства для граждан» устроили праздничные концерты в домах престарелых. В Алматы, Актау, Караганде, и Кокшетау пенсионерам вручены продовольственные корзины.
В субботу, 1 октября, в День пожилого человека, пенсионеры, обратившиеся во фронт-офисы "Правительства для граждан" смогут получить приятные подарки и поздравления.
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