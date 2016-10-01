В ЦИК рассказали об итогах выдвижения в депутаты маслихатов

Об итогах выдвижения и ходе регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, которые состоятся 30 октября 2016 года в 30-ти избирательных округах республики. Всего в ходе избирательной кампании был выдвинут 101 кандидат. 31 из них - политическими партиями, 70 - путем самовыдвижения.
В числе кандидатов 83 (82,2 %) – мужчин и 18 (17,8 %) – женщин.
Членами политических партий Республики Казахстан является 31 кандидат, 50 – беспартийные, 20 – не указали свою партийную принадлежность.
Среди выдвинутых кандидатов представители 6 национальностей. Средний возраст – 41 год.
84 кандидата (83,1 %) имеют высшее образование, 12 (11,9 %) – среднее специальное и 5 (5 %) – среднее. 43,6 % кандидатов работают в государственных учреждениях, организациях и на предприятиях; 41,6 % - в коммерческих структурах; 12,8 % - работники политических партий и НПО; 2 % - представляют другие группы занятости.
В настоящее время, продолжается регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших. В Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях она завершится 4 октября, а в Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях – 5 октября.
На 1 октября 2016 года окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 87 кандидатов. После завершения срока регистрации все зарегистрированные кандидаты приступят к предвыборной агитации, которая продлится до 24 часов 28 октября.
С 15 октября избиратели округов, в которых проводятся выборы, в помещениях участковых избирательных комиссий смогут ознакомиться со списками избирателей, проверить в них сведения о себе и внести корректировку, в случае обнаружения допущенных в них неточностей.
Жалоб и обращений в Центральную избирательную комиссию не поступало.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.