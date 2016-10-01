Баян Есентаева сменила фамилию

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Баян Есентаева сменила фамилию

Известный музыкальный продюсер Баян Есентаева сменила свою фамилию в социальных сетях.

Известный продюсер Баян Есентаева зарегистрировалась в Facebook под девичьей фамилией - Мухитденова. Кроме того, отредактировала личный профиль в Instagram. Там она подписана Bayan Maxatkyzy.

Напомним, 10 июня Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. В преступлении подозревается ее супруг Бахытбек Есентаев. В Алматинском областном суде идет процесс по делу Бахытбека Есентаева, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги.

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