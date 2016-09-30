1 октября в Актобе включат отопление

С завтрашнего дня к теплоснабжению подключат детские сады, больницы, школы, поликлиники, диспансеры и другие.
"Услугами АО "Трансэнерго" пользуются порядка 2-х тысяч жилых домов и еще 130 социальных объектов, которые на 100% готовы к принятию тепла", - сообщили в пресс-службе АО "Трансэнерго"
Что касается жилых домов, то многие еще завершают подготовительные работы в подвальных помещениях. Также имеются проблемные дома, которым в кратчайшие сроки необходимо завершить эту подготовку. А руководителям КСК и кондоминиумов нужно быть готовыми к принятию тепла.
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