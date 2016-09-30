В Алматы уволен полицейский, справивший нужду из автомобиля

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В Алматы уволен полицейский, справивший нужду из автомобиля

Также привлечен к ответственности руководитель уволенного полицейского.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили результаты проверки по факту появления в Интернете фотографии с "писающим полицейским", передает Zakon.kz.

"По результатам служебной проверки и по рекомендации проведенной дисциплинарной комиссии, за совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел, сотрудник местной полицейской службы Турксибского района уволен из ОВД. Его коллега, являющийся владельцем автомашины и находившийся рядом, освобожден от занимаемой должности. К дисциплинарной ответственности также привлечен их непосредственный руководитель", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, в соцсетях накануне активно обсуждали фотографию с полицейским, справлявшим нужду из автомобиля. Выяснилось, что инцидент произошел в Алматы. Нарушителем правопорядка оказался сотрудник Местной полицейской службы Турксибского района.

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