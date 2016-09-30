В Алматы уволен полицейский, справивший нужду из автомобиля

Также привлечен к ответственности руководитель уволенного полицейского.
В пресс-службе ДВД Алматы сообщили результаты проверки по факту появления в Интернете фотографии с "писающим полицейским", передает Zakon.kz.
"По результатам служебной проверки и по рекомендации проведенной дисциплинарной комиссии, за совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел, сотрудник местной полицейской службы Турксибского района уволен из ОВД. Его коллега, являющийся владельцем автомашины и находившийся рядом, освобожден от занимаемой должности. К дисциплинарной ответственности также привлечен их непосредственный руководитель", - говорится в распространенном сообщении.
Напомним, в соцсетях накануне активно обсуждали фотографию с полицейским, справлявшим нужду из автомобиля. Выяснилось, что инцидент произошел в Алматы. Нарушителем правопорядка оказался сотрудник Местной полицейской службы Турксибского района.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.