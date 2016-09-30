В Алматы уволен полицейский, справивший нужду из автомобиля

Также привлечен к ответственности руководитель уволенного полицейского.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили результаты проверки по факту появления в Интернете фотографии с "писающим полицейским", передает Zakon.kz.

"По результатам служебной проверки и по рекомендации проведенной дисциплинарной комиссии, за совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел, сотрудник местной полицейской службы Турксибского района уволен из ОВД. Его коллега, являющийся владельцем автомашины и находившийся рядом, освобожден от занимаемой должности. К дисциплинарной ответственности также привлечен их непосредственный руководитель", - говорится в распространенном сообщении.