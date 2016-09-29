Ввозимые в Казахстан фильмы могут обязать переводить на казахский язык

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Ввозимые в Казахстан фильмы могут обязать переводить на казахский язык

Или же обязать наличием закадрового перевода и перевода в виде субтитров.

С 1 января 2017 года ввозимые в Казахстан фильмы с целью проката предложили переводить на казахский язык. Или же обязать наличием закадрового перевода и перевода в виде субтитров, передает корреспондент BNews.kz.

Отметим, что сегодня в Мажилисе РК рабочая группа рассматривает депутатские поправки к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

На это и последующие заседания рабочей группы приглашены представители госорганов, политических партий, не прошедших в парламент, НПО, общественные деятели, политологи, правозащитники и эксперты в области культуры, СМИ.

Отметим, что законопроект предлагается дополнить новым подпунктом: «Все фильмы, ввозимые (доставленные) на территорию Казахстана с целью проката с 1 января 2017 года должны иметь закадровый перевод и перевод в виде субтитров или быть дублированы на казахском языке. Язык проката фильмов на телеканалах определяется в соответствии с законом «О телерадиовещании».

«Данная норма закона действует еще с 2012 года, но не работает, поскольку дублирование фильма является услугой, требующей затрат. Поэтому на нашем рынке дублируются только некоторые фильмы, а многие фильмы совершенно не переводятся на казахский язык. А это ограничивает права граждан страны касательно казахского языка. Плюс закадровый перевод намного дешевле дублирования, что позволит выполнить норму закона», - гласит обоснование депутата Шаймардана Нурумова в сравнительной таблице.

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