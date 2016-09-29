Ввозимые в Казахстан фильмы могут обязать переводить на казахский язык

Или же обязать наличием закадрового перевода и перевода в виде субтитров.
С 1 января 2017 года ввозимые в Казахстан фильмы с целью проката предложили переводить на казахский язык. Или же обязать наличием закадрового перевода и перевода в виде субтитров, передает корреспондент BNews.kz.
Отметим, что сегодня в Мажилисе РК рабочая группа рассматривает депутатские поправки к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».
На это и последующие заседания рабочей группы приглашены представители госорганов, политических партий, не прошедших в парламент, НПО, общественные деятели, политологи, правозащитники и эксперты в области культуры, СМИ.
Отметим, что законопроект предлагается дополнить новым подпунктом: «Все фильмы, ввозимые (доставленные) на территорию Казахстана с целью проката с 1 января 2017 года должны иметь закадровый перевод и перевод в виде субтитров или быть дублированы на казахском языке. Язык проката фильмов на телеканалах определяется в соответствии с законом «О телерадиовещании».
«Данная норма закона действует еще с 2012 года, но не работает, поскольку дублирование фильма является услугой, требующей затрат. Поэтому на нашем рынке дублируются только некоторые фильмы, а многие фильмы совершенно не переводятся на казахский язык. А это ограничивает права граждан страны касательно казахского языка. Плюс закадровый перевод намного дешевле дублирования, что позволит выполнить норму закона», - гласит обоснование депутата Шаймардана Нурумова в сравнительной таблице.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.