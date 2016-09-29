"Человек перед судом выбирает те способы защиты, которые считает нужным" - Замгенпрокурора про обвинение Матаева в адрес Нигматуллина

Актобе. Облакимат. 29 сентября. Заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко. //Фото Юрия Гейста

В Актобе на встрече СМИ представитель Генеральной прокуратуры высказал свое мнение касательно обвинения Сейтказы Матаева. На днях глава Союза журналистов Матаев назвал бывшего руководителя администрации президента Нурлана Нигматуллина заказчиком его уголовного преследования.

- По поводу заявления Матаева (экс-председателя Союза Журналистов), что все, что с ним происходит, связано с заказом от Нигматуллина. В связи с этим будет ли Генпрокуратура держать этот вопрос на контроле и вести расследование? – спросила журналист Юлия Минина.

- Как один из руководителей Генпрокуратуры могу сказать только одно и это касается не только Матаева. Когда человек находится перед судом и его обвиняют в совершении преступления, он, естественно, выбирает те способы защиты, которые он считает нужным. Поскольку он находится перед судом, именно суд будет решать, нужно ли по этому делу возбуждать новое уголовное дело, по заявлению, о котором он (Матаев) говорит. И я не считаю, что сейчас нужно давить на суд, - прокомментировал замгенерального прокурора Андрей Кравченко.

Напомним, Сейтказы Матаев в последнем слове на суде обвинил бывшего руководителя администрации президента Нурлана Нигматуллина заказчиком его уголовного преследования.

«Среди них есть инициаторы преследования журналисткой семьи. Это бывший руководитель администрации президента Нигматулин, один из руководителей нацбюро по противодействию коррупции Татубаев, полуолигарх и полумедиа-магнат Клебанов, в своё время получивший израильское гражданство. С их подачи началось уголовное преследование моей семьи, с их подачи разрушено здание пресс-клуба в Алматы, с их подачи парализована деятельность Союза журналистов Казахстана, с их подачи арестовано наше имущество, с их подачи мы с сыном содержимся под арестом длительное время», — цитирует слова Сейтказы Матаева Kazday.