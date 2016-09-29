Парламент РК принял поправки в соглашение о льготах для участников ВОВ

Автор:
Парламент РК принял поправки в соглашение о льготах для участников ВОВ

Поправки предусматривают получение ветеранами специального госпособия. В свою очередь, ветераны-иностранцы имеют право на бесплатную скорую медицинскую помощь.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты палаты приняли закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года», сообщает Zakon.kz.

Соглашение было подписано главами правительств государств СНГ 15 апреля 1994 года. Как отмечается, с момента его в странах СНГ произошли кардинальные изменения в социально-экономической сфере, сформированы национальные законодательства, выработаны свои специфичные модели социальной политики. При этом в документ ни разу не вносились изменения.

В этой связи на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ 30 октября 2015 года в г. Душанбе был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение, который предусматривает: равные права граждан в получении натуральных льгот или денежных выплат независимо от места их проживания в соответствии с национальным законодательством.

Кроме того, уточнение перечня гарантий ветеранов, временно пребывающих на территории государств Соглашения. Они имеют право бесплатно получать скорую медицинскую помощь в медицинских организациях в соответствии с законодательством государства пребывания при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях; без очереди обслуживаться предприятиями и организациями службы быта, торговли, общественного питания, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, учреждениями связи, культурно-просветительными учреждениями в соответствии с законодательством государства временного пребывания или временного проживания.

В-третьих, Протоколом предусматривается расширение перечня категорий лиц, на которых распространяется действие Соглашения, включение в него категорий граждан, принимавших непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации незаконных формирований и групп (бандитизма) на территориях Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР,Эстонской ССР в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

По данным правоохранительных органов в Казахстане проживают 29 человек, относящихся к данной категории. Все они получают специальное государственное пособие как участники Великой Отечественной войны и пользуются предусмотренными для них социальными гарантиями.

В-четвертых, в целях единого подхода к определению категорий граждан бывшего Союза ССР из числа принимавших участие в боевых действиях Соглашение предлагается дополнить Перечнем государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан бывшего Союза ССР.

В целом, ратификация Протокола позволит эффективнее реализовывать права граждан на социальные гарантии и льготы, предусмотренные Соглашением.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.06.2016, 11:55
  
Казахстанские парламентарии уходят на каникулы, отработав 100 дней 1
04.05.2016, 13:36
  
Король Испании впервые в истории распустил парламент
20.04.2016, 20:33
  
С 18 апреля в автобусах Актобе отменили бесплатный проезд 14
20.04.2016, 12:21
  
Приравнять тружеников тыла к ветеранам ВОВ предлагают депутаты 2
15.04.2016, 15:29
  
Объявление о покупке 11 тысяч бутылок алкоголя для парламента назвали ошибочным 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Казахстанский миллионер заявил, что счастье не в деньгах
Существуют ли различия между женским и мужским стилем вождения выяснили страховщики 22
«Нельзя скрывать информацию от населения при теракте» - Посол Франции в Казахстане
Предоставление справки с места работы родителей могут отменить в школах РК 1
Суд по иску Сапарбаева к блогеру о продаже земель китайцам идет в Астане 7
Работникам мечети Нур-Гасыр в Актобе выплатили долги по зарплате 1
Казахстанских школьников будут тестировать на употребление наркотиков 3
В РК назвали лучшие родильные дома и перинатальные центры 1
Что будет представлять собой ЕНТ в 2017 году
Дуйсенова: Выпускники медвузов РК должны соответствовать требованиям здравоохранения мира 2