Парламент РК принял поправки в соглашение о льготах для участников ВОВ

Поправки предусматривают получение ветеранами специального госпособия. В свою очередь, ветераны-иностранцы имеют право на бесплатную скорую медицинскую помощь.
На пленарном заседании
Соглашение было подписано главами правительств государств
В этой связи на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ 30 октября 2015 года в г.
Кроме того, уточнение перечня гарантий ветеранов, временно пребывающих на территории государств Соглашения. Они имеют право бесплатно получать скорую медицинскую помощь в медицинских организациях в соответствии с законодательством государства пребывания при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях; без очереди обслуживаться предприятиями и организациями службы быта, торговли, общественного питания, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, учреждениями связи, культурно-просветительными учреждениями в соответствии с законодательством государства временного пребывания или временного проживания.
В-третьих, Протоколом предусматривается расширение перечня категорий лиц, на которых распространяется действие Соглашения, включение в него категорий граждан, принимавших непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации незаконных формирований и групп (бандитизма) на территориях
По данным правоохранительных органов в Казахстане проживают 29 человек, относящихся к данной категории. Все они получают специальное государственное пособие как участники Великой Отечественной войны и пользуются предусмотренными для них социальными гарантиями.
В-четвертых, в целях единого подхода к определению категорий граждан бывшего
В целом, ратификация Протокола позволит эффективнее реализовывать права граждан на социальные гарантии и льготы, предусмотренные Соглашением.
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