Парламент РК принял поправки в соглашение о льготах для участников ВОВ

Поправки предусматривают получение ветеранами специального госпособия. В свою очередь, ветераны-иностранцы имеют право на бесплатную скорую медицинскую помощь.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты палаты приняли закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны , участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года», сообщает Zakon.kz.

Соглашение было подписано главами правительств государств СНГ 15 апреля 1994 года. Как отмечается, с момента его в странах СНГ произошли кардинальные изменения в социально-экономической сфере, сформированы национальные законодательства, выработаны свои специфичные модели социальной политики. При этом в документ ни разу не вносились изменения.

В этой связи на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ 30 октября 2015 года в г. Душанбе был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение, который предусматривает: равные права граждан в получении натуральных льгот или денежных выплат независимо от места их проживания в соответствии с национальным законодательством.

Кроме того, уточнение перечня гарантий ветеранов, временно пребывающих на территории государств Соглашения. Они имеют право бесплатно получать скорую медицинскую помощь в медицинских организациях в соответствии с законодательством государства пребывания при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях; без очереди обслуживаться предприятиями и организациями службы быта, торговли, общественного питания, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, учреждениями связи, культурно-просветительными учреждениями в соответствии с законодательством государства временного пребывания или временного проживания.

В-третьих, Протоколом предусматривается расширение перечня категорий лиц, на которых распространяется действие Соглашения, включение в него категорий граждан, принимавших непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации незаконных формирований и групп (бандитизма) на территориях Украинской ССР , Белорусской ССР , Литовской ССР , Латвийской ССР , Эстонской ССР в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

По данным правоохранительных органов в Казахстане проживают 29 человек, относящихся к данной категории. Все они получают специальное государственное пособие как участники Великой Отечественной войны и пользуются предусмотренными для них социальными гарантиями.

В-четвертых, в целях единого подхода к определению категорий граждан бывшего Союза ССР из числа принимавших участие в боевых действиях Соглашение предлагается дополнить Перечнем государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан бывшего Союза ССР.

В целом, ратификация Протокола позволит эффективнее реализовывать права граждан на социальные гарантии и льготы, предусмотренные Соглашением.