Казахстанский миллионер заявил, что счастье не в деньгах

Предприниматель Серикбай Бисекеев сейчас находится в Южно-Казахстанской области, где проводит бесплатный семинар для шымкентской молодежи. Миллионер считает, что счастье не измеряется банковским счетом, пишет сайт Otyrar.kz.

Выходец из Казахстана, известен далеко за пределами страны. Его корпорация «Арман Холдинг» была основана им в 2000 году. С тех пор предоставляет услуги в области промышленной интеграции. Вместе с тем, компания предлагает инновационные решения по выгодному производству электроэнергии.

Бизнесмен активно инвестирует в возобновляемые источники энергии, которые, по его мнению, заменят выработку электричества, бензина. Холдинг имеет представительства и производства в России, Германии, ОАЭ и Индии, Казахстане и Сингапуре.

Выходец из Костаная, свой первый бизнес начал в России. Торговал сотовыми телефонами. А в 2012 году Бисекеев был признан лучшим предпринимателем года в России. Бизнесмен, теперь живет в Сингапуре, и считает,что его биография может стать примером для молодежи.

"Я родился в свое время в ауле. Ничем не отличаюсь от нынешней молодежи, решил поделиться своим опытом. Чтобы молодые люди поверили, что без агашек можно стать независимым и счастливым человеком и приносить пользу. При этом, важно понимать,что деньги не означают счастье.

Нужно быть сбалансированным, духовным. Этому сейчас не учат в школах. Моя сегодняшняя авторская лекция не о том, чтобы стать бизнесменом, а профессионалом в своей сфере. Неважно - стоматологом со своим кабинетом, фермером.

Мое главное богатство заключается в том, что я свободен в своих суждениях, у меня много друзей, я готов расти и делиться своими знаниями", - говорит предприниматель Серикбай Бисекеев.

А еще Серикбай Бисекеев уверен, что нужно уметь служить обществу. Именно поэтому он занимается наставничеством среди казахстанской молодежи. Читает лекции для студентов и молодых предпринимателей, проводит семинары в онлайн-формате.

С 2014 года Серикбай Бисекеев назначен независимым директором, членом Совета директоров фонда «Даму». В составе жюри, он принимает участие в отборе лучших стартапов.

"Многие написали и мотивировали людей на несколько дней. Очень важно дать людям удочку, чтобы каждый человек мог сам ловить рыбу, стать самостоятельным. Я не Стив Джобс, не Цукерберг, но я готов дать инструмент, который позволит состояться.

Вместе со своей книгой «Сделай себя сам» я еще выпустил дневник, который позволяет ежедневно делать шаги. Вы учитесь планировать свою жизнь. Говорите о том, как можно добиться цели. Другими словами, это инструмент, который позволяет каждому вырасти и добиться своих высот. Все говорят, что можно добиться успеха, если вы имеете какой-то талант, если у вас есть какой-то административный ресурс.

На своем примере я хотел показать, что не имея никакого супер-таланта и административных ресурсов, можно стать счастливым и самостоятельным человеком. Те люди которые вели дневник, они зарабатывают в 10 раз больше, чем те, кто не ведет. Я веду дневник с 12 лет, сейчас мне 45",- отметил предприниматель.

Желающих узнать секреты успеха от предпринимателя международного уровня оказалось немало. В основном, это студенты вузов, которые хотят связать свою жизнь с бизнесом или добиться успехов в определенной сфере.

Только каждый день делая шаги в направлении своей мечты, целей, можно добиться всего уверен миллионер.

На сегодняшний день в области более 20 тысяч молодых предпринимателей. Им от 14 до 29 лет.