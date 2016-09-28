Существуют ли различия между женским и мужским стилем вождения выяснили страховщики

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Существуют ли различия между женским и мужским стилем вождения выяснили страховщики

78 % опрошенных водителей Алматы считают, что существуют значительные отличия между женской и мужской манерой управления автомобилем.

Согласно наблюдениям, специалистов «Kompetenz», которые провели опрос с целью выяснить у автолюбителей Алматы: могут ли они выделить какие-то различия между женским и мужским стилем вождения, 78 % опрошенных водителей города Алматы считают, что существуют значительные отличия между женской и мужской манерой управления автомобилем.

Многие водители мужского пола уверяют, что женскому стилю вождения присущи чрезмерная осторожность и напряженность за рулем, некоторые участники опроса так охарактеризовали данную особенность, как «едут, вцепившись обеими руками в руль». Это мнение, кстати, не подтвердили результаты проведенного на дорогах города наблюдения. В свою очередь мужчины-водители были обвинены в том, что часто игнорируют разрешенный скоростной режим и могут без зазрения совести пересечь сплошную линию разметки.

Согласно результатам ранее проводимого исследования 49 % респондентов мужчин полагают, что водят лучше, чем представительницы противоположного пола. Автовладельцы женского пола менее категоричны в своих оценках, 55% респондентов прекрасной половины человечества считают, что стиль вождения определяется профессиональными навыками водителя, а не его половой принадлежностью.

Согласно статистическим данным виновниками 55% ДТП становятся мужчины, в 45% – женщины. Основные причины ДТП, виновниками в которых являются мужчины, – несоблюдение приоритетов проезда пересечений дорог, несоответствие скорости и манеры вождения в дорожной обстановке, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, почти в 70% ДТП, в которых имеются пострадавшие, виновниками были мужчины. Основные причины ДТП, виновниками в которых были признаны женщины, – не соблюдение дистанции между транспортными средствами, нарушение правил проезда перекрестков, удар другого авто при движении задним ходом.

Если же говорить о ДТП в целом, то согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК за 6 месяцев 2016 года в республике произошло 7901 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 038, в том числе погибли 910 человека, тогда как за указанный период прошлого года зафиксировано 8216 ДТП, повлекших последствия для жизни и здоровья 11 491 человек, из которых 1048 погибшие. Более 90% ДТП происходят по вине водителей, которые грубо нарушают Правила дорожного движения.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
можно даже ехать за авто и определить, что впереди дамаfellow
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28.09.2016, 15:54
фото пользователя Красава
Красава
Да, почти в 90%
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28.09.2016, 16:23
фото пользователя Keks1
Keks1
Да я могу определить, накрасилась она с утра или за рулем красится))) И мне всегда интересно. Плюшевые медведи, висящие на лобовом стекле, им совсем не мешают за дорогой следить? И "мохнатым" рулем как они машиной управляют? wink
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28.09.2016, 16:27
фото пользователя Малинка
Малинка
по эмблеме "туфелька"fellow
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28.09.2016, 16:47
фото пользователя taxsist2
taxsist2
даже без эмблемы, даже в тонированной и без никаких мишек и кукол и т.п)) по совершаемым маневрам обычно определяю, в 90%
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28.09.2016, 16:54
фото пользователя Малинка
Малинка
Блин,аж смешно стало.Вспомнила.На курсах по вождению сели с инструктором в машину,и он мне показывает на статуэтку собачку которая выглядит как бульдог и шея при движении бултыхается.Так он мне показал и говорит "внимательно посмотри и что видишь?",я посмотрела на эту игрушку,не пойму.Он мне говорит с недовольным лицом"вот с такими глазами и таким лицом не надо мне тут ездить и вцепившись в руль двумя руками,как будто я тебя здесь убиваю.Поняла?У меня в городе знакомых много и меня подкалывают".
Короче,я на всю жизнь это запомнилаwink

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28.09.2016, 16:45
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