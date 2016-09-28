Существуют ли различия между женским и мужским стилем вождения выяснили страховщики

78 % опрошенных водителей Алматы считают, что существуют значительные отличия между женской и мужской манерой управления автомобилем.

Согласно наблюдениям, специалистов «Kompetenz», которые провели опрос с целью выяснить у автолюбителей Алматы: могут ли они выделить какие-то различия между женским и мужским стилем вождения, 78 % опрошенных водителей города Алматы считают, что существуют значительные отличия между женской и мужской манерой управления автомобилем.

Многие водители мужского пола уверяют, что женскому стилю вождения присущи чрезмерная осторожность и напряженность за рулем, некоторые участники опроса так охарактеризовали данную особенность, как «едут, вцепившись обеими руками в руль». Это мнение, кстати, не подтвердили результаты проведенного на дорогах города наблюдения. В свою очередь мужчины-водители были обвинены в том, что часто игнорируют разрешенный скоростной режим и могут без зазрения совести пересечь сплошную линию разметки.

Согласно результатам ранее проводимого исследования 49 % респондентов мужчин полагают, что водят лучше, чем представительницы противоположного пола. Автовладельцы женского пола менее категоричны в своих оценках, 55% респондентов прекрасной половины человечества считают, что стиль вождения определяется профессиональными навыками водителя, а не его половой принадлежностью.

Согласно статистическим данным виновниками 55% ДТП становятся мужчины, в 45% – женщины. Основные причины ДТП, виновниками в которых являются мужчины, – несоблюдение приоритетов проезда пересечений дорог, несоответствие скорости и манеры вождения в дорожной обстановке, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, почти в 70% ДТП, в которых имеются пострадавшие, виновниками были мужчины. Основные причины ДТП, виновниками в которых были признаны женщины, – не соблюдение дистанции между транспортными средствами, нарушение правил проезда перекрестков, удар другого авто при движении задним ходом.