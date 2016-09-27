Предоставление справки с места работы родителей могут отменить в школах РК

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Предоставление справки с места работы родителей могут отменить в школах РК

Справку могут оставить обязательной для детей из малообеспеченных семей, которым необходимы льготы на питание.

Министерство образования и науки РК может отменить норму об обязательном предоставлении справок с места работы родителей при поступлении их детей в школу, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, сообщает Sputnik.


По словам министра, данная норма необходима для того, чтобы дети из малообеспеченных семей могли встать на учет и им предоставлялись бы льготы на питание.

"С этим приказом мы сейчас работаем, обсуждаем его с педагогическим сообществом, родителями. Постараемся (…) кому дополнительные средства, которые выделяют акиматы, не нужны, чтобы им не было необходимости приносить в школу эти справки", - сказал Сагадиев журналистам во вторник.

Министр отметил, что решение данного вопроса потребует определенного времени.

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