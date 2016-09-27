Суд по иску Сапарбаева к блогеру о продаже земель китайцам идет в Астане

Бердыбек Сапарбаев намерен отсудить 5 млн тенге за клевету, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Как рассказал общественный защитник блогера Айдына Егеубаева Максат Нурыпбаев, сегодня на предварительных судебных слушаниях по иску Бердыбека Сапарбаев о защите чести и достоинства юристы ответчика заявили несколько ходатайств - о присутствии на процессе представителей СМИ, о личном участии Сапарбаева на судебных заседаниях , о свидетелях ответчика.
«Мы хотим пригласить четырех человек в качестве свидетелей. Это бывший аким Урджарского района Бауыржан Жанатов, бывший руководитель земельного отдела Урджарского района, замакима Урджарского района, он в свое время был председателем земельной комиссии, президент ТОО «Бәтуа» Нурлан Биядилов», - сказал общественный защитник.
Он уточнил, что ходатайство о присутствии СМИ на процессе судья удовлетворил сразу. Два других прошения Нурыпбаева пока остались открытыми.
«Сапарбаев хочет взыскать 5 млн тенге, в исковом заявление это конкретно указано», - сказал общественный защитник.
Напомним, ранее гражданский активист Айдын Егеубаев рассказал о том, как граждане Китая создали совместные с казахстанцами предприятия и таким образом получили в аренду землю в ВКО. При этом Егеубаев отметил, что это было сделано «по поручению тогдашнего главы региона Бердибека Сапарбаева, который привлекал в область инвестиции». Экс-аким ВКО Сапарбаев опроверг эту информацию и подал на Егеубаева в суд.
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