После обращения в суд, работникам мечети "Нур-Гасыр" в Актобе выплатили долги по зарплате, сообщает пресс-служба актюбинского областного суда.
Городской суд рассмотрел гражданское дело по иску истцов Тойлыбаева, Муканова, Айткайыр к мечети "Нур-Гасыр".
"Истцы на суде отказались от исковых требований о взыскании морального вреда и заработной платы, в связи с тем, что на сегодняшний день ответчиками полностью погашена задолженность по заработной плате. Претензий к ответчикам не имеют", - говорится в постановлении суда.
Ранее сообщалось, что работники мечети заявляли, что не могут получить заработную плату. Тогда обращения работников к главному имаму мечети Оспан Төле би Дәділұлы и управляющему мечети Балкенову Бақыткерей не дали положительных результатов.
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