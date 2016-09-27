Работникам мечети Нур-Гасыр в Актобе выплатили долги по зарплате

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Работникам мечети Нур-Гасыр в Актобе выплатили долги по зарплате

После обращения в суд, работникам мечети "Нур-Гасыр" в Актобе выплатили долги по зарплате, сообщает пресс-служба актюбинского областного суда.

Городской суд рассмотрел гражданское дело по иску истцов Тойлыбаева, Муканова, Айткайыр к мечети "Нур-Гасыр".

"Истцы на суде отказались от исковых требований о взыскании морального вреда и заработной платы, в связи с тем, что на сегодняшний день ответчиками полностью погашена задолженность по заработной плате. Претензий к ответчикам не имеют", - говорится в постановлении суда.

Ранее сообщалось, что работники мечети заявляли, что не могут получить заработную плату. Тогда обращения работников к главному имаму мечети Оспан Төле би Дәділұлы и управляющему мечети Балкенову Бақыткерей не дали положительных результатов.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
какая ответственность наступила в следствии задержки в отношении руководства мечети(были утверждения оскорбления и сквернословия) http://www.defacto.kz/content/sroki-dlya-vyplaty-zarplaty
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27.09.2016, 15:00
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