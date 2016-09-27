Казахстанских школьников будут тестировать на употребление наркотиков

Такая норма включена в разработанные Минздравом поправки в законодательство по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, в предлагаемом законопроекте рассматривается два вопроса, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос, рассматриваемый этим законопроектом, – это передача школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения. С 1 января 2018 года государство будет отчислять взносы и отчисления за детей в фонд медицинского страхования, поэтому оказание медицинской помощи детям будет осуществляться со следующего года из фонда медицинского страхования. Кроме того в рамках передачи будет сопровождаться организационными изменениями, а именно медицинские пункты, которые находятся в системе образования, станут структурными подразделениями поликлиники», - сказала она на заседании правительства.

По ее словам, медицинские работники будут включены в штат работников, также будет введен единый регистр здоровья школьников, который будет интегрирован в общую информационную систему здравоохранения.