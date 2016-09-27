Казахстанских школьников будут тестировать на употребление наркотиков

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Казахстанских школьников будут тестировать на употребление наркотиков

Такая норма включена в разработанные Минздравом поправки в законодательство по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, в предлагаемом законопроекте рассматривается два вопроса, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос, рассматриваемый этим законопроектом, – это передача школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения. С 1 января 2018 года государство будет отчислять взносы и отчисления за детей в фонд медицинского страхования, поэтому оказание медицинской помощи детям будет осуществляться со следующего года из фонда медицинского страхования. Кроме того в рамках передачи будет сопровождаться организационными изменениями, а именно медицинские пункты, которые находятся в системе образования, станут структурными подразделениями поликлиники», - сказала она на заседании правительства.

По ее словам, медицинские работники будут включены в штат работников, также будет введен единый регистр здоровья школьников, который будет интегрирован в общую информационную систему здравоохранения.

«Профосмотры будут проводиться непосредственно специалистами из поликлиники, включая поэтапное тестирование школьников на употребление табака, алкоголя и наркотиков. Также по результатам профосмотров будут определены целевые группы по оздоровлению. Далее будет организовано оздоровление детей. Мы рассматриваем не только вопрос финансирования из фонда социально-медицинского страхования, но и организационные меры по улучшению оказания медицинской помощи детям. Средства на эти цели уже предусмотрены в законе РК о республиканском бюджете на следующие 3 года в сумме 5,9 миллиарда тенге. Нормы законопроекта были отработаны и согласованы со всеми заинтересованными госорганами, а также бизнес-сообществом и готовы к внесению в Парламент», - пояснила министр.

Другой аспект, заключенный в этом законопроекте, предусматривает перенос сроков отчислений и взносов в фонд социального медстрахования на полгода позже.

«Взносы и отчисления от работодателей и самозанятых граждан будет осуществляться не с 1 января 2017 года, а с 1 июля 2017 года. Государство также начнет уплачивать взносы за неактивное население на полгода позже, то есть с 1 января 2018 года. Соответственно оказание медицинской помощи системы медстрахования и оплата из фонда также начнется на полгода позже, то есть с 1 января 2018 года вместо 1 июля 2017 года, которое было прописано в действующем законодательстве. За этот период будет создан фонд, его филиалы, расходы на здравоохранение будут консолидированы на республиканском уровне, и фонд выступит единым стратегическим закупщиком медицинских услуг», - заключила Дуйсенова.

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