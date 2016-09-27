В РК назвали лучшие родильные дома и перинатальные центры

Всего в рейтинг вошли 28 городских родильных домов, Актобе в этом списке нет.
Республиканский центр развития здравоохранения опубликовал рейтинг лучших городских родильных домов и перинатальных центров по итогам 1 полугодия 2016 года, сообщает сайт Центра.
Согласно рейтинга первые 5 мест заняли пять медицинских учреждений Алматы. Это городской родильный дом №1 Алматы, Центр перинатологии и детской кардиохирургии, городской родильный дом № 5, родильный дом № 4 и городской перинатальный центр. Шестое место досталось городскому перинатальному центру в Актау, седьмое – городскому роддому Уральска, восьмое - роддому №2 Алматы, девятое - Атырауский городской родильный дом и замыкает лучшую десятку - "Перинатальный центр города Семей".
Всего в рейтинг вошли 28 городских родильных домов. На последней строчке расположился городской перинатальный центр Жамбылской области.
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