В РК назвали лучшие родильные дома и перинатальные центры

Согласно рейтинга первые 5 мест заняли пять медицинских учреждений Алматы. Это городской родильный дом №1 Алматы, Центр перинатологии и детской кардиохирургии, городской родильный дом № 5, родильный дом № 4 и городской перинатальный центр. Шестое место досталось городскому перинатальному центру в Актау, седьмое – городскому роддому Уральска, восьмое - роддому №2 Алматы, девятое - Атырауский городской родильный дом и замыкает лучшую десятку - "Перинатальный центр города Семей".

Всего в рейтинг вошли 28 городских родильных домов. На последней строчке расположился городской перинатальный центр Жамбылской области.