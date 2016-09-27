Что будет представлять собой ЕНТ в 2017 году

Новый проект изменения структуры ЕНТ подготовлен и готов к обсуждению.

Как рассказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, подготовлен проект, который будет вынесен на обсуждение с педагогическим сообществом, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проект для обсуждения готов, он предполагает, что в школе будут сдаваться выпускные экзамены по ряду предметов. ЕНТ - структура вопросов будет изменена», - сказала он на заседании правительства.

«Из них - 60 вопросов стандартные, которые касаются математики, скорости чтения и так далее. И 60 вопросов - разделены на два блока по 30 вопросов, они будут связаны со специализацией абитуриента», - добавил он.

При этом министр привел пример, что, если абитуриент поступает на медицину, то он сдает - 30 вопросов, касающихся биологии, и 30 вопросов - химии. Проект вынесен на обсуждение с узким составом педагогов. После он будет опубликован на сайте МОН РК», - заключил Сагадиев.