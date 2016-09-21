Казахстанские спецЦОНы перестали работать

Автор:
Казахстанские спецЦОНы перестали работать

Специализированные центры обслуживания населения на всей территории Казахстана приостановили свою работу из-за сбоя в системе МВД.

"В связи со сбоем в системе МВД, СпецЦОНы на территории Республики Казахстан временно не могут оказывать услуги посетителям. Восстановительные работы уже ведутся. Приносим вам свои извинения и благодарим за терпение!" - говорится на странице корпорации в Facebook.

Как сообщил комитет административной полиции МВД, оказание госуслуг приостановлено также в подразделениях административной полиции, передает Sputnik-Казахстан.

В связи с проблемами функционирования каналов связи между СпецЦОНами, регистрационно-экзаменационными подразделениями, подразделениями адмпрактики и МВД 21 сентября нет технической возможности оказания государственных услуг в указанных подразделениях.

В настоящее время ведутся работы по устранению указанной проблемы. Ориентировочное время восстановления системы — 18:30 21 сентября. "Правительство для граждан" и комитет адмполиции принесли населению свои извинения за причиненные неудобства.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.09.2016, 15:41
  
​Почти 18 тысяч актюбинцев получили работу 1
05.09.2016, 10:57
  
Бездомных собак устраивают на работу и дают им жилье в Чили 2
25.08.2016, 14:38
  
Канадским женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб на работе 3
24.08.2016, 15:05
  
В Актобе пройдет ярмарка вакансий 2
19.08.2016, 20:33
  
Работу учителя с зарплатой в 30 тысяч предлагают молодежи в Актобе 21
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Казахстане запретят продажу рыболовных сетей
25 сайгаков пометят спутниковыми ошейниками в Казахстане
Cоцсети шокировал двойник Назарбаева в автобусе
Улицу Ломоносова закроют на три дня 1
Актюбинских сирот обеспечат жильем и работой 1
Снизить штрафы за нарушение ПДД планируют в Казахстане 1
Форвард "Актобе" Щеткин покинул клуб после скандала с участием Васильева и тренеров
Акимат Актобе отказал правозащитнице в проведении митинга, сославшись на празднование Хобдинского района 7
Города Казахстана, которые рискуют замерзнуть этой зимой
65% казахстанцев являются пользователями смартфонов - исследование