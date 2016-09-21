Казахстанские спецЦОНы перестали работать

Специализированные центры обслуживания населения на всей территории Казахстана приостановили свою работу из-за сбоя в системе МВД.
"В связи со сбоем в системе МВД, СпецЦОНы на территории Республики Казахстан временно не могут оказывать услуги посетителям. Восстановительные работы уже ведутся. Приносим вам свои извинения и благодарим за терпение!" - говорится на странице корпорации в Facebook.
Как сообщил комитет административной полиции МВД, оказание
В связи с проблемами функционирования каналов связи между СпецЦОНами, регистрационно-экзаменационными подразделениями, подразделениями адмпрактики и МВД 21 сентября нет технической возможности оказания государственных услуг в указанных подразделениях.
В настоящее время ведутся работы по устранению указанной проблемы. Ориентировочное время восстановления системы — 18:30 21 сентября. "Правительство для граждан" и комитет адмполиции принесли населению свои извинения за причиненные неудобства.
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