В Казахстане запретят продажу рыболовных сетей

«Именно это (рыболовные сети - ред.) является основным браконьерским орудием. Мало того, многие по различным причинам оставляют их в водоемах».

По поручению Заместителя Премьер-Министра РК - Министр сельского хозяйства РК Мырзахметова установлен запрет на ввоз орудий лова рыбы, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза , сообщает пресс-служба МСХ РК.

Одной из проблем для рыбного хозяйства являются сети, изготовленные из мононитей и моноволокна. Сети из данного материала после разового использования приходят в негодность и из-за своей дешевизны оставляются рыболовами в воде.

Ежедневно территориальными инспекциями ведомства проводятся работы по тралению водоемов с целью извлечения брошенных и незаконно установленных сетей. Данная работа инспекциями усиливается в весенний период, когда рыбы идут к местам нереста.

В целях пресечения свободной торговли данными запрещенными орудиями лова рыбы, Министерством сельского хозяйства разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «О запрете на реализацию (продажу) орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза ».