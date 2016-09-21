В Казахстане запретят продажу рыболовных сетей

«Именно это (рыболовные сети - ред.) является основным браконьерским орудием. Мало того, многие по различным причинам оставляют их в водоемах».
По поручению Заместителя Премьер-Министра РК - Министр сельского хозяйства РК Мырзахметова установлен запрет на ввоз орудий лова рыбы, запрещенных к ввозу на таможенную территорию
Одной из проблем для рыбного хозяйства являются сети, изготовленные из мононитей и моноволокна. Сети из данного материала после разового использования приходят в негодность и из-за своей дешевизны оставляются рыболовами в воде.
Ежедневно территориальными инспекциями ведомства проводятся работы по тралению водоемов с целью извлечения брошенных и незаконно установленных сетей. Данная работа инспекциями усиливается в весенний период, когда рыбы идут к местам нереста.
В целях пресечения свободной торговли данными запрещенными орудиями лова рыбы,
Данный проект в настоящее время направлен на согласование в
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