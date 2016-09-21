25 сайгаков пометят спутниковыми ошейниками в Казахстане

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25 сайгаков пометят спутниковыми ошейниками в Казахстане

В Казахстане продолжается работа по охране сайгаков.

25 особей сайгаков в Казахстане пометят спутниковыми ошейниками. Об этом на брифинге МСХ РК сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Нариман Жунусов, передает корреспондент BNews.kz.

В Казахстане продолжается работа по охране сайгаков. Всего в стране обитает 3 вида популяции данных животных, общая численность которой составляет порядка 108 тысяч особей.

«Как уже отмечали, основной причиной гибели был пастереллёз, продолжаются работы по выяснению первопричин. Буквально те институты, зарубежные и наши, отечественные, они продолжают изучение и обещают нам к концу октября дать сводный отчет», - сказал Жунусов.

Комитет лесного хозяйства в скором времени начнет проводить мечение радиомаяками сайгаков.

«Мы предполагаем отловить, прижизненным способом отобрать соответствующие пробы, биологические и планируем 25 сайгаков пометить радиоошейниками. Это позволит мониторить пути их миграции и также принимать соответствующие решения по охране данного вида животных», - добавил и.о. зампредседателя комитета.

Исполняющий обязанности комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров уточнил, что стоимость ошейников зависит от технических функций. Цена варьируется от 2 тыс евро до 10 тыс евро.

«Именно это мечение спутниковым ошейником, мы это делаем совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана. То есть эти ошейники были приобретены за внебюджетные средства», - добавил Жунусов.

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