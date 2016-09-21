Cоцсети шокировал двойник Назарбаева в автобусе

Фото «главы государства» появилось в одном из Instagram - аккаунтов. За 30 минут его посмотрели более 7 тыс пользователей.

Двойник Президента РК в переполненном автобусе шокировал соцсети, передает NewTimes.kz.

Причем некоторые из них решили, что на фото – настоящий Нурсултан Назарбаев , который решил прокатиться в общественном транспорте. Другие пользователи обвинили в нечестности автора поста, предположив, что он использовал фотошоп. Остальные – шутят.

Стоит отметить, что у Нурсултана Назарбаева есть двойник - житель Костаная Сарсенбай Доданов, который внешне очень похож на президента РК.

Так же жители Казахстана и других Республик не редко встречают в автобусах и метро двойников мировых лидеров и других известных людей.

Представляем Вашему вниманию подборку фотографий.