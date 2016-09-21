Cоцсети шокировал двойник Назарбаева в автобусе

Фото «главы государства» появилось в одном из Instagram - аккаунтов. За 30 минут его посмотрели более 7 тыс пользователей.
Двойник Президента РК в переполненном автобусе шокировал соцсети, передает NewTimes.kz.
Причем некоторые из них решили, что на фото – настоящий Нурсултан Назарбаев, который решил прокатиться в общественном транспорте. Другие пользователи обвинили в нечестности автора поста, предположив, что он использовал фотошоп. Остальные – шутят.
Стоит отметить, что у Нурсултана Назарбаева есть двойник - житель Костаная Сарсенбай Доданов, который внешне очень похож на президента РК.
Так же жители Казахстана и других Республик не редко встречают в автобусах и метро двойников мировых лидеров и других известных людей.
Представляем Вашему вниманию подборку фотографий.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.