Актюбинских сирот обеспечат жильем и работой

Для актюбинских сирот в областном центре возводят социальный дом. Также, недалеко от жилого здания строятся мини-цеха, в которых будут работать жильцы дома, имеющие проблемы со здоровьем.

Благотворительный фонд "Саби" из Алматы выделил 1,2 млрд тенге, сообщает информационный центр "Актобе акпарат".

В социальном доме жилье получат 80 молодых людей, в том числе и выпускники специальных интернатных учреждений для детей с ограниченными возможностями в развитии. Их обеспечат отдельными квартирами, что невозможно в условиях действующего в Актобе Дома юношества.

Общая площадь одной квартиры в строящемся социальном доме составит 40 кв. метров.

В непосредственной близости от жилого здания ведется строительство и мини-цехов, в которых будут трудиться и получать заработную плату жильцы дома, имеющие проблемы со здоровьем. В частности, это мини-цеха по производству кондитерских изделий, ремонту обуви, швейный цех, столярный и ремонтный цех, а также парикмахерская и массажный центр.

Дом будет обеспечен залом лечебной физкультуры с тренажерами для реабилитации нарушений опорно-двигательного аппарата, а также комнатой для релаксации.

В настоящее время в Актюбинской области действует один Дом юношества на 70 мест, где выпускники областных интернатных организаций проживают до 23 лет. В социальном доме жильем будут обеспечены выпускники детских домов и школ-интернатов в возрасте 18-29 лет.