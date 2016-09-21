Снизить штрафы за нарушение ПДД планируют в Казахстане

Штрафы по некоторым статьям могут сократиться на 30%.

Министерство юстиции РК разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», сообщает МИА "Казинформ".

В ведомстве состоялись общественные слушания по данному законопроекту.

Как было отмечено в ходе обсуждений, законопроект направлен на дальнейшую гумманизацию правоохранительной системы республики.

«Законопроектом предлагается расширить практику принятия предупреждений в качестве меры инициативного воздействия для субъектов, совершивших правонарушения впервые и небольшой степени тяжести. Уже по 30% статей достигнута договоренность по расширению практики применения предупреждения. Также предполагается расширить возможность для судов и органов, рассматривающих административные правонарушения, применять 30%-ное снижение размера штрафов, если есть смягчающие основания», - отметил в интервью журналистам директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК Ерлан Бузурбаев.

По его словам, на сегодня законопроект активно обсуждается с заинтересованными госорганами, неправительственными организациями, представителями бизнеса.

«У нас есть рабочая группа, которая действует открыто. На рассмотрение отдельных вопросов по отдельным сферам, которые затрагивают интересы конкретных целевых групп, приглашаются представители этих групп. В основном большое снижение штрафов у нас будет происходить по линии органов МВД, дорожной полиции. Это наиболее активно обсуждаемая и интересующая людей сторона кодекса. На сегодняшний день количество составов статей, по которым предполагается снизить штрафы (в этой сфере), составляет порядка 150 . Но работа по обсуждению еще ведется, мы надеемся, что по ее итогам придем к большему количеству составов», - пояснил Ерлан Бузурбаев.

Законопроектом также предусматривается расширение перечня субъектов, в отношении которых сумма штрафа может быть сокращена в пределах 30% от общей суммы.

Как сообщили в ведомстве, в Парламент этот законопроект будет внесен в июне 2017 года. На сегодня министерство юстиции активно обсуждает этот проект и в социальных сетях, в частности, в Фэйсбук.