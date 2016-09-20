Форвард "Актобе" Щеткин покинул клуб после скандала с участием Васильева и тренеров

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Форвард "Актобе" Щеткин покинул клуб после скандала с участием Васильева и тренеров

После скандала, случившегося до и после матча "Актобе" - "Астана" с участием гендиректора актюбинского клуба Васильева, тренера Уткульбаева и тренера "Астаны" Стойлова, форвард "Актобе" Алексей Щеткин покинул клуб.

«Вот и все!!!Хочу обратиться к болельщикам ФК Актобе!!Спасибо Вам за эти 3 месяца,за вашу поддержку!Мне приятно было ощущать себя одним из Вас!Простите меня за это решение,поверьте оно далось мне нелегко...К сожалению после последних событий,мы с руководством не нашли общего языка и поэтому решили прекратить наше сотрудничество!Вы, не побоюсь этого слова Великий клуб!!Удачи вам Красно-Белые!!!», - написал Щеткин в instagram.

За "Актобе" Щеткин играл на правах аренды, так как у него действующий контракт с "Астаной". Играя за "красно-белых", воспитанник талдыкорганского футбола провел 8 матчей, забил 5 голов.

Алексей Щеткин стал очередным игроком, который не доиграл сезон-2016 в "Актобе". Ранее клуб покинули Самат Смаков, Лассина Дао, Дмитрий Голубов, Михаил Петролай, Абылайхан Тотай, Игорь Михалев.

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