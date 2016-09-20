Города Казахстана, которые рискуют замерзнуть этой зимой

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Города Казахстана, которые рискуют замерзнуть этой зимой

По словам министра, в некоторых регионах имеются проблемные вопросы с началом отопительного сезона.

Три города Казахстана, которые плохо подготовлены к началу отопительного сезона и рискуют замерзнуть зимой назвал в ходе заседания правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев, сообщает корреспондент BNews.kz.

По словам министра, в некоторых регионах имеются проблемные вопросы, требующие принятия дополнительных мер для обеспечения стабильного прохождения отопительного периода. В числе наиболее уязвимых:

1. Семей, ВКО

В Семее отмечается задолженность потребителей перед ГКП «Теплокоммунэнерго» в размере около 354 млн тенге, что негативно сказывается на проведении ремонтных работ.

Накопление угля на предприятии начато только с середины сентября. Не решен вопрос поставки мазута, остаток практически отсутствует.

Напомним, подача тепла на социальные объекты планируется уже в начале октября.

2. Темиртау, Карагандинская область

К началу отопительного периода в Темиртау не будет обеспечен резерв основного оборудования, что может негативно сказаться на обеспечении бесперебойного теплоснабжения города.

В связи с поздней поставкой материалов срок завершения капитального ремонта котла № 1 и турбины № 1 ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» продлен до середины октября нынешнего года. Мало того, ремонт котла № 2 запланирован с 30 сентября по 25 декабря.

Напомним, в декабре 2015 г. на ТЭЦ произошла авария с остановкой всего генерирующего оборудования, полное восстановление режима заняло около двух месяцев. ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС АО «Арселор Миттал Темиртау» не были выданы паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период.

3.Шымкент, ЮКО

В связи с имеющейся задолженностью в 1 686 млн. тенге с 21 августа 2016 года прекращена поставка газа на Шымкентскую ТЭЦ.

Мало того, в декабре 2014 г. на Шымкентской ТЭЦ вышел из строя силовой автотрансформатор АТ-2 мощностью 125 МВА, который в 2015 году был временно заменен на автотрансформатор мощностью 63 МВА.

Работы по его восстановлению до сих пор не закончены.

В настоящее время автотрансформатор мощностью 125 МВА находится на Шымкентской ТЭЦ. Работы продлятся, как минимум, до 1 октября.

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