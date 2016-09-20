65% казахстанцев являются пользователями смартфонов - исследование

В Казахстане представлены результаты нового исследования Connected Consumer Survey 2016, проведенного компанией TNS Infratest по заказу Google, посвященного особенностям поведения казахстанских интернет-пользователей.



По данным исследования, 65% казахстанцев являются пользователями смартфонов. Этот показатель является одним из самых высоких на постсоветском пространстве. При этом среди молодых людей в возрасте до 25 лет и до 35 лет эта цифра еще выше - в данных возрастных категориях 91% и 85% казахстанцев соответственно используют смартфоны. В среднем на одного казахстанца приходится 2.1 подключенное к Интернету устройство, передает computerworld.kz.

Казахстанцы используют свои смартфоны для разных видов активностей - самыми популярными являются просмотр онлайн-видео - 47%, социальные сети - 46% и поиск информации - 41%.

Исследование показало, что 86% казахстанских интернет-пользователей ежедневно находится в режиме онлайн. По данному показателю вновь лидируют возрастные группы до 25 и до 35 лет. Среди участников исследования онлайн-пользователей в возрасте до 25 лет ежедневно пользуется Интернетом 93%, в возрасте 25-34 лет - 94%. Стоит отметить, что уровень ежедневного использования Интернета достаточно высок среди пользователей старшего возраста – 66% людей старше 55 лет выходят в интернет каждый день.

Согласно результатам исследования, 76% респондентов в поиске информации в первую очередь обращаются к Интернету. Интернет является неотъемлемой частью жизни казахстанцев – 82% зрителей имеют привычку пользоваться своими смартфонами во время просмотра ТВ, а 47% телезрителей возрастом до 35 лет входят онлайн со второго устройства во время просмотра телевизора.

37% казахстанских пользователей Интернета ищут информацию о каких-либо продуктах как минимум раз в месяц. А 27% казахстанцев в возрасте до 35 лет ищут информацию о товарах на своем смартфоне так же часто, как на компьютере. Кроме того, в возрастной категории до 35 лет больше людей – 88% против 57% - чаще пользуются смартфонами, а не компьютерами.

Просмотр видео онлайн является самой популярной активностью среди казахстанцев, при этом самый высокий показатель в возрастной группе до 35 лет - 86% интернет-пользователей моложе 35 лет смотрят видео как минимум раз в неделю, а 78% - смотрят онлайн-видео каждую неделю на экранах своих смартфонов.

77% казахстанцев пользуется Интернетом для личных целей. При этом смартфонами пользуются как для бизнеса, так и для личных целей: 58% пользуются исключительно для личных целей, а для личных и бизнес целей - 24%.



Во время исследования TNS Infratest опросило более 60 000 респондентов в 61 стране мира. В Казахстане исследование проводилось в период с января по март 2016 года, выборка - 1000 респондентов в возрасте 16+, в формате телефонного и персонального интервью.