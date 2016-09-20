​Почти 18 тысяч актюбинцев получили работу

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​Почти 18 тысяч актюбинцев получили работу

До конца года всего будет трудоустроено 19 262 человека.

В рамках программы развития регионов 1132 актюбинца привлекли к реализации 152 проектов, 5201 - трудоустроили на новые рабочие места, сообщили в пресс-службе акима области.

В рамках программы «ДКЗ-2020» региону выделено 7,2 млрд тенге, 4,2 млрд тенге из которых уже освоено. Более 1000 жителей сельских населенных пунктов воспользовались кредитами на сумму 3 млрд тенге на развитие предпринимательства.

За счет средств местного бюджета 1300 человек трудоустроены на социальные места, 1349 - направлены на молодежную практику, 6627 – на временные общественные работы, 34 - на переподготовку.

Проведено более 30 ярмарок вакансий, по результатам которых 838 человек нашли постоянную работу, 898 - направлены на общественные работы, 191 - на молодежную практику, 215 – социальные рабочие места.

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