​Почти 18 тысяч актюбинцев получили работу

До конца года всего будет трудоустроено 19 262 человека.
В рамках программы развития регионов 1132 актюбинца привлекли к реализации 152 проектов, 5201 - трудоустроили на новые рабочие места, сообщили в пресс-службе акима области.
В рамках программы «ДКЗ-2020» региону выделено 7,2 млрд тенге, 4,2 млрд тенге из которых уже освоено. Более 1000 жителей сельских населенных пунктов воспользовались кредитами на сумму 3 млрд тенге на развитие предпринимательства.
За счет средств местного бюджета 1300 человек трудоустроены на социальные места, 1349 - направлены на молодежную практику, 6627 – на временные общественные работы, 34 - на переподготовку.
Проведено более 30 ярмарок вакансий, по результатам которых 838 человек нашли постоянную работу, 898 - направлены на общественные работы, 191 - на молодежную практику, 215 – социальные рабочие места.
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