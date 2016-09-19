МЗСР РК: Информация о смерти детей после приема медпрепаратов недостоверна

Минздрав РК просит МВД, Генпрокуратуру и КНБ помочь в борьбе со слухами.

В WhatsApp и соцсетях распространили информацию о летальных исходах, вызванных аллергическими реакциями после приема некоторых лекарств. В Министерстве здравоохранения и социального развития РК эту информацию назвали недостоверной.

"Министерство на постоянной основе проводит мониторинг побочных действий лекарственных средств. По состоянию на 19 сентября 2016 года оперативных данных о лекарственных препаратах (амоксициллин, капесула, ибупрофен (суспензия), алклофенак, ангисепт, сумамед, ингалипт, инфлюцид, детский панадол и санасол), которые якобы вызвали аллергическую реакцию, что привело к смерти детей, не поступало", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Министерством здравоохранения и социального развития были направлены письма в МВД, Генеральную прокуратуру и КНБ РК с просьбой принять меры по пресечению распространения недостоверной информации.

Напомним, ранее Минздраву приходилось комментировать слухи о краже плацентарной крови у рожениц и опровергать вирусную рекламу о непроверенных препаратах. В 2014 году сообщалось, что за распространение слухов в Казахстане может грозить до 12 лет лишения свободы.