"Определенные личности добились того, что Щеткин отказался играть против «Астаны" - тренер "Актобе"

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"Определенные личности добились того, что Щеткин отказался играть против «Астаны" - тренер "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Юрий Уткульбаев рассказал журналистам, почему не пожал руку своему коллеге из "Астаны".

— Рукопожатие — это когда ты с открытыми намерениями жмешь руку человеку, понимая, что он тебе ничего плохого не сделал. Со Стойловым я это сделать не смог. Суть в том, что определенные личности всеми силами добились того, что Щеткин отказался играть против «Астаны». Причем, как мне сказали, были прямые угрозы в адрес игрока. Хотел бы сказать, что раз чемпион страны, участник групповых стадий еврокубков пытается ослабить нас, таким образом, то мы на правильном пути, - ответил он.

— Можно сказать, что «Актобе» проиграл только из-за отсутствия Щеткина?

— Думаю, что нет. Мы могли не проиграть и в этой встречи. Но не думаю, что кто-то будет спорить, что был бы Щеткин, мы бы выглядели сильнее. А так мы узнали, что Алексей не будет играть лишь сегодня утром, - сказал Уткульбаев.

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