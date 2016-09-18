Турки в Актобе хотят сделать скорую помощь реально скорой

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Турки в Актобе хотят сделать скорую помощь реально скорой

Представитель турецкой компании, которая построит в Актобе станцию "Скорой помощи". //Фото автора

Участники медицинского форума, прошедшего в Актобе, посмотрели, как идет строительство станции скорой помощи в Батыс 2, которую ведут турецкие инвесторы. До конца года они собираются сдать гараж и колл-центр станции, . к весне - станцию полностью. На днях в Актобе из Турции доставили 14 машин Скорой на базе «Мерседес». всего инвесторы закупают 35 таких машин.

Как рассказал главврач станции скорой помощи Тулеу Сапаров, сейчас у них 40 машин, из них на ходу только 30. Последние покупали в 2012 году, в основном это «Газели». В день на станцию поступает до 600 вызовов, доезжать за 15 минут врачам удается не всегда.

По словам руководителя облздрава Асета Калиева, в год новая станция планирует обслуживать 150 тысяч вызовов. Сейчас в Актобе 33 бригады скорой медицинской помощи. С вводом новой станции их число увеличится до 45, время вызова сократится до 15 минут. Кроме головной будут действовать 3 подстанции – в Нур Актобе, старой части города и микрорайоне.

«Мы работаем в Турции и странах Европы, в частных и государственных организациях, - рассказали представители турецкой стороны. – В Казахстане мы работаем впервые. Здесь планируем модернизировать программу скорой медицинской помощи. Будет свой колл-центр с автоматизированной программой, связанной с минздравом и всеми больницами Актобе. В онлайн- режиме можно отслеживать бригаду. Кол-центр одновременно может принимать до 200 звонков. Мы вкладываем в это 2,2 млрд.тенге. 3,5 млрд. тенге вкладывается на строительство и обновление автопарка. Здесь мы внедрим новую услугу «Доктор на дому», когда прямо дома больного можно обследовать, за 15 минут поставить диагноз, начать лечение. 2 машины будут для «Поликлиник на колесах». На станции будет симмуляционный центр, где будут готовить парамедиков.

Новые машины Скорой помощи из Турции.// фото автора

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