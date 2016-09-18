Как в Актобе выглядят дороги, которых обещали ремонтировать

16 сентября. Калдаякова-Маресьева. //Фото автора

По данным облакимата, на ремонт актюбинских автодорог в 2016 году выделено 1,5 млрд. тенге, 554 млн из них на завершение 8 переходящих объектов, начатых в 2015 году.

Это реконструкция перекрестка пр. Молдагуловой - Баишева, ул. Кунаева, 101 стрелковой бригады, Иманова, строительство автодороги в микрорайоне "Нур Актобе и капремонт по пр.Абилкайыр-хана от подземного перехода до ул.Мясоедова.

В конце мая этого года власти города сообщили, что в этом году будет проведен капремонт 3-х дорог.

1. По улице 101-й Стрелковой бригады от Бр. Жубановых до пр. Санкибай батыра. На ремонт выделено 97 млн тенге. Срок строительства 4 месяца.

2. Дорогу на ул. Маресьева (от Сатпаева до Пацаева) обещают сделать за 3 месяца. На нее потратят 88 млн тенге.

3. Дорога по пр. Мира (от Рыскулова до Маресьева) должна быть сделана за 3 месяца. На ее ремонт предусмотрено 57 млн тенге.

Кроме этого, обещали сделать средний ремонт на улицах Тайбекова, М.Оспанова, Мирзояна, Маресьева от ул.Сатпаева до пр. А.Молдагуловой, Пацаева, Санкибай батыра, Безымянная и строительство 2 автодорог в Кызылжар.

16 сентября корреспондент "Диапазона" ознакомился с состоянием некоторых дорог, где должен быть ремонт.

Калдаякова (Скулкина)-Абилкайыр хана. Сообщается, что эту дорогу сейчас ремонтирует. //Фото автора

Пожарского-Маресьева. В редакцию не раз поступала жалоба касаемо незавершенной части дороги по улице Пожарского. //фото автора.

Пацаева-Маресьева. Граница отремонтированной части дороги напоминает постеленное ковровое покрытие. //фото автора

Еще одна "граница" на проспекте Санкибай батыра. //фото автора

Как писал "Диапазон" ранее, в 2015 году подрядчики схалтурили на ремонте 9 улиц. В прошлом году на ремонт дорог в Актобе из бюджета взяли 1 млрд 115 миллионов.

Если у вас есть фото или видео (сделанные не ранее сентября 2016 г.) актюбинских дорог, состояние которых неудовлетворительное, просим выслать на gazeta@rifma.kz или по whatsApp на номер 87757970306.