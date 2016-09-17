Корейские онкологи будут проводить операции в Актобе

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Корейские онкологи будут проводить операции в Актобе

Об этом на медицинском форуме, прошедшем в Актобе, рассказал журналистам генеральный директор больницы Син Чон Северенс в Южной Корее Ли Бин Сок.

"Мы планируем обучение докторов Казахстана, и проведение здесь сложных операций. Мы уже отправляли профессоров для лечения рака щитовидной железы и желудка в Казахстан. Возможно, каких-то больных будем отправлять на лечение в Корею. В Актобе мы были в больницах – в онкоотделении медцентара, в областной больнице. В областной больнице впечатлил уровень оснащенности реанимации", - сказал Ли Бин Сок.

Профессор признался, что в его стране среди онкозаболеваний чаще встречается рак легких, но они его успешно лечат.

Корейские врачи уже несколько лет работают в Казахстане. Как сообщили журналистам, в ВКО они ездили по районам, принимали людей. Помощь бесплатная, эту миссию зарубежные специалисты выполняют за счет правительственных грантов своей страны.

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