Корейские онкологи будут проводить операции в Актобе

Об этом на медицинском форуме, прошедшем в Актобе, рассказал журналистам генеральный директор больницы Син Чон Северенс в Южной Корее Ли Бин Сок.
"Мы планируем обучение докторов Казахстана, и проведение здесь сложных операций. Мы уже отправляли профессоров для лечения рака щитовидной железы и желудка в Казахстан. Возможно, каких-то больных будем отправлять на лечение в Корею. В Актобе мы были в больницах – в онкоотделении медцентара, в областной больнице. В областной больнице впечатлил уровень оснащенности реанимации", - сказал Ли Бин Сок.
Профессор признался, что в его стране среди онкозаболеваний чаще встречается рак легких, но они его успешно лечат.
Корейские врачи уже несколько лет работают в Казахстане. Как сообщили журналистам, в ВКО они ездили по районам, принимали людей. Помощь бесплатная, эту миссию зарубежные специалисты выполняют за счет правительственных грантов своей страны.
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