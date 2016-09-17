В Актобе создается медицинский кластер для западного Казахстана

Помогать лечить больных будут врачи из Израиля, Южной Кореи, Белоруссии и других стран. Израильская сторона вместе с россиянами намерена построить больницу в больнице при БСМП Актобе.

"Мы создаем отделение экстренной медицинской помощи при БСМП, - рассказала Наталья Хедват [на фото], гендиректор медцентра MVI в Израиле. - Будем обучать ваших специалистов у нас, наши врачи будут проводить мастер-классы здесь. В Казахстане не готовят врачей экстренной медицинской помощи, у нас это факультет, где учатся 4 года. Мы будем обучать здесь врачей хотя бы в течение года. Врач экстренной помощи это специалист, который правильно реагирует на любую ситуацию, чтобы не вызывать анестезиолога, травматолога и т.д.

Проектом предусмотрена также консультативная помощь и передача высоких технологий - методов лечения, которые будут менее травматичными для больных и сократят период лечения, дадут возможность быстрой реабилитации. Помощь в новом отделении будут получать и те, кто обратится самостоятельно. У нас 50% пациентов приходят сами.

Мы обошли все медучрждения Актобе и обратили внимание, что уровень здесь очень высок, есть кадры. Они молодые, глаза горят, они хотят учиться, и это главное"

Израильская сторона намерена поставлять и оборудование. Отделение при БСМП создается в рамках государственно-частного партнерства. Российская сторона вместе с израильской финансирует это, область дает площадку.

"Вы видели американский сериал про скорую помощь? Вот такое отделение мы ходим создать. Реализация на следующий год. Наше отделение в Израиле принимает до 300-500 пациентов в день. У вас в день 150 -180 обращается. Мы рассчитываем на 200-250", - сказала Наталья Хедват.

Как подчеркнула гостья, в Казахстане их компания уже работала в ВКО, СКО, Алматы, Астан, с медцентром управления по делам президент и другими клиниками.

Вчера на состоявшемся медицинском форуме в Актобе руководство области и израильской клиники подписали соглашение о намерениях.