Выходные в Актюбинской области будут дождливыми

Автор:
Выходные в Актюбинской области будут дождливыми

Как сообщили в «Казгидромет», на выходных в Актюбинской области будет западный и юго-западный ветер, 9-14 м/с. 18 сентября днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

- 17 сентября по области днем температура ожидается + 12.. +17 градусов, местами +20, по городу - +15.. +17. По области днем и ночью местами пройдут дожди, - рассказала инженер-синоптик Асель Нуршина. – 18 сентября дождь ожидается по всей области, местами возможна гроза.

18 сентября ночью температура по области снизится до +3.. +8, местами +11 градусов, днем воздух прогреется до +13..+18, местами +21 градусов. По городу температура воздуха ночью +6..+8, днем - +14..+16.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.09.2016, 15:17
  
Как собирают урожай и встречают осень в разных странах мира
07.09.2016, 00:36
  
Какая погода будет в Актобе в сентябре 3
15.08.2016, 12:33
  
​В Костанайской области после сильного ливня затопило город
13.08.2016, 11:28
  
В Актюбинской области сохраняется сильная жара
09.08.2016, 23:34
  
Когда в Актобе спадёт жара?
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Корейские онкологи будут проводить операции в Актобе
В Актобе создается медицинский кластер для западного Казахстана
Картины за полтора миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области 1
Правозащитница подала заявки на проведение митинга в Актобе 3
Горячую воду актюбинцам дадут сегодня вечером
Педофилов казнить не будут - Дарига Назарбаева 3
В Актобе начали готовить военных медиков
Главный редактор «Республики» объявила о закрытии портала
Мусульмане Казахстана хотят подарить актюбинским чиновникам уникальные кресла 20
Актюбинская выставка собак пройдет в авиагородке 1