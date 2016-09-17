Выходные в Актюбинской области будут дождливыми

Как сообщили в «Казгидромет», на выходных в Актюбинской области будет западный и юго-западный ветер, 9-14 м/с. 18 сентября днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

- 17 сентября по области днем температура ожидается + 12.. +17 градусов, местами +20, по городу - +15.. +17. По области днем и ночью местами пройдут дожди, - рассказала инженер-синоптик Асель Нуршина. – 18 сентября дождь ожидается по всей области, местами возможна гроза.

18 сентября ночью температура по области снизится до +3.. +8, местами +11 градусов, днем воздух прогреется до +13..+18, местами +21 градусов. По городу температура воздуха ночью +6..+8, днем - +14..+16.