Картины за полтора миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области

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Картины за полтора миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области

Акимат Актюбинской области на сайте государственных закупок заказал набор "высокохудожественной посуды" за 540 тысяч тенге, художественные картины за 1,5 миллиона тенге, водопад по стеклу за 1,6 миллиона тенге, шторы за 1,8 миллиона тенге, сообщает Tengrinews.kz.

В описании к лоту говорится, что планируется приобрести набор национальной посуды из 30 предметов. Он включает в себя астау, выполненный вручную из цельной доски ивы, высушенной и обработанной по специальной технологии. Ножки должны быть выполнены в виде баранов. В набор также входят пиала для рассыпчатых продуктов, тегеш из сосны и другие виды национальной дорогой посуды.

Кроме посуды, акимат планирует купить художественные картины, как говорится в описании, "с эксклюзивными фотографиями". К примеру, для Мартукского района должны поставить картину реликтового папоротника, пережившего эру динозавров. На картине для Байганинского района должны быть изображены горы, как и для большинства остальных районов, а для Алгинского района - мельница 19 века, усадьба. Цена за единицу - 1,5 миллиона тенге, всего планируется купить 31 картину.

Управление делами акима разместило еще лоты и о пошиве штор за 1,8 миллиона тенге и об изготовлении водопада за 1,6 миллиона тенге. В госоргане обещали дать пояснение по этим лотам позднее.

Напомним, 3 кресла за 1 млн 750 тысяч тенге для руководителя управления делами акима Актюбинской области и его посетителей хотел приобрести акимат области на сайте госзакупок. Факт доведен до сведения прокуратуры области. Как пояснил юрист госоргана, при размещении заказа на сайте просто произошла ошибка. По словам Бакытбека Ахметжанова, специалист Серик Тайшенов понесет за это наказание в виде строгого выговора. Как заверил юрист, сотрудник забыл изменить стоимость товара при уменьшении количества кресел.

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bla bla bla
Ну все, ппц Серику. Опять все перепутал. Может у него пальцы тряслись с похмелья и нули настучали))
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17.09.2016, 10:48
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