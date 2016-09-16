Горячую воду актюбинцам дадут сегодня вечером

В данный момент уже проводятся пуско-наладочные работы, полное завершение которых планируется до конца рабочего дня.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения населения города Актобе в зимний период, с 14 по 16 сентября АО "Трансэнерго" совместно с АО "Актобе ТЭЦ" проводили гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим в городе было отключено горячее водоснабжение на 3 дня.

"Как вы понимаете, это процесс не минутный, а постепенный и, чтобы не было никаких гидроударов, работа ведется постепенно. Часть абонентов уже подключены к горячему водоснабжению, но полную подачу горячей воды в остальные жилые дома планируем завершить до конца сегодняшнего дня", - рассказали в пресс-службе АО "Трансэнерго".