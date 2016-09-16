Педофилов казнить не будут - Дарига Назарбаева

Смертная казнь для педофилов в Казахстане не рассматривается, только химическая кастрация или пожизненное заключение.

Как пояснила сенатор Дарига Назарбаева , Казахстан не может не считаться с международными обязательствами и отменить смертную казнь, поэтому педофилов или лишают свободы на всю жизнь или лечат, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все мы, как родители, с ужасом такие новости воспринимаем и очень сочувствуем, переживаем за родных и близких, за малыша, но есть международные обязательства, так как мы не живем в изолированном мире. По международным обязательствам, мы в свое время ее (смертную казнь) отменили, поэтому здесь пожизненное заключение может быть», - сказала она журналистам в кулуарах Сената Парламента РК.

По ее словам, большинство из таких преступников – это психически нездоровые люди.

«Также еще считается, что педофилы, это как уже психологическая экспертиза, медицинская показывает, что они люди больные – психически нездоровые люди. И они уже после того, как выйдут из мест заключения должны дальше проходить медикаментозное лечение за счет государства для того, чтобы подавлять у них такие вот, даже не знаю как это назвать, (отклонения)», - заключила депутат.