Педофилов казнить не будут - Дарига Назарбаева

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Педофилов казнить не будут - Дарига Назарбаева

Смертная казнь для педофилов в Казахстане не рассматривается, только химическая кастрация или пожизненное заключение.

Как пояснила сенатор Дарига Назарбаева, Казахстан не может не считаться с международными обязательствами и отменить смертную казнь, поэтому педофилов или лишают свободы на всю жизнь или лечат, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все мы, как родители, с ужасом такие новости воспринимаем и очень сочувствуем, переживаем за родных и близких, за малыша, но есть международные обязательства, так как мы не живем в изолированном мире. По международным обязательствам, мы в свое время ее (смертную казнь) отменили, поэтому здесь пожизненное заключение может быть», - сказала она журналистам в кулуарах Сената Парламента РК.

По ее словам, большинство из таких преступников – это психически нездоровые люди.

«Также еще считается, что педофилы, это как уже психологическая экспертиза, медицинская показывает, что они люди больные – психически нездоровые люди. И они уже после того, как выйдут из мест заключения должны дальше проходить медикаментозное лечение за счет государства для того, чтобы подавлять у них такие вот, даже не знаю как это назвать, (отклонения)», - заключила депутат.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Малинка
Малинка
А как могут врачи педофила лечить?
Даже если химическая кастрация,она 3 месяца действует.Потом как,через три месяца опять его вызывать,искать,чтобы еще на три месяца ввести препарат?
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16.09.2016, 16:33
фото пользователя Keks1
Keks1
А зачем их искать? Их же не на дому будут "лечить". 
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16.09.2016, 17:26
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