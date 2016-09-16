В Актобе начали готовить военных медиков

На базе военного института сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова и Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова начали готовить военных медиков. Их будут учить спасать жизнь солдатов в мирное время и под пулями.

После окончания обучения курсанты будут служить в военных госпиталях при воинских формированиях РК.

Впервые в Казахстане в ВИСВО открылся факультет военной медицины. Ранее на военных медиков казахстанцы учились в военно-медицинской академии в России, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью медуниверситета, Баян Сагимбаева.

На новом факультете в Актобе в настоящее время учатся 43 курсанта (1 и 2 курса в казахской и русской группах) на грантовой основе. Знания в области медицины курсанты получают в стенах Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имении Марата Оспанова на факультете «Общая медицина», где есть все необходимое для обучения: оборудование, литература и кадры .

По словам курсанта 1 курса ВИСВО Алдара Менеева стать офицером и медиком он мечтал с детства. Для этого он закончил специализированный лицей для одаренных детей.

"Это мечта с детства стать врачом и носить погоны. Ну вот и поступил на военного медика. В нашей семье нет врачей и военных. Теперь будет и то и другое. Главное, что мне нравится в этой профессии – это помогать людям. Не дай бог если война будет, мы первыми пойдем. Но мне не страшно. Всю неделю мы учимся в ЗКГМУ, а субботу проходим обучение в ВИСВО по вооружению, изучаем военное право, устав, строевые, морально готовимся к военной жизни каждое утром бегаем и выполняем физические упражнения", - рассказал курсант.

Выпускники ЗКГМУ уже сегодня успешно работают в воинских частях и отрядах РК. К примеру, начальник Военно-медицинского управления Пограничной службы КНБ РК подполковник медицинской службы Махаббат Балтабаев.

Закончив Западно-Казахстанский государственный медицинский университет Махаббат прошел специализацию на военного медика. Свою службу он начал в учаральском пограничном отряде в 1999 году. За годы службы на пограничной заставе подполковнику Балтабаеву приходилось сталкиваться с разными неординарными случаями. В 2002 году он принимал роды у супруги военного прямо на пограничной заставе. Родильный дом находился в 160 км от заставы и эвакуировать роженицу уже было невозможно. Сегодня этой девочке исполнилось 14 лет.

В экстренных ситуацих Махаббат Балтабаев оказывал помощь и гражданским. Это семьи чабанов, которые жили около пограничной заставы. Бывали случаи, когда приходилось эвакуировать из здания застав травмированных и раненных с огнестрельным ранением.

По словам Махаббата Балтабаева, который дослужился до звания подполковника во все времена было престижно и благородно служить Родине, а служить врачом вдвойне престижно. Военный врач должен быть универсалом. Он должен уметь принимать роды, оперировать, быть готовым оказать помощь раненному и вынести его с поля боя.