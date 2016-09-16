Главный редактор «Республики» объявила о закрытии портала

Автор:
Главный редактор «Республики» объявила о закрытии портала

Ирина Петрушова, главный редактор газеты «Республика» на своей странице в Фэйсбук объявила о закрытии СМИ.

«Наступил день, когда редакция «Республики» вынуждена объявить о прекращении работы интернет-портала. Соответствующее заявление в «Роскомнадзор» уже отправлено. Мы закрываемся, - написала Ирина Петрушова и сотрудники издания Евгения Мажитова, Алексей Тихонов, Александр Петрушов, Мухамеджан Адилов, Дулат Мусатаев, Нурахмет Кенжеев вчера, 15 сентября.

В этом году бренду «Республика» исполнилось 16 лет - 18 мая 2000 года вышел в свет первый номер газеты, которая позже стала одним из самых влиятельных казахстанских еженедельников, но при этом «шагала» к читателям по «горящим углям», пока в 2012 году суд не запретил ее выход на территории Казахстана.

Теперь пришла очередь российского портала «Республика», родившегося как совместный проект казахстанской и российской редакций. Но его закрытие - это уже наше решение, журналистского коллектива издания.

Поверьте, это решение далось нам непросто. «Республику» всегда делали сами журналисты - никогда в рядах собственников издания не числились представители властей или олигархи. И это было круто, ибо никто из них не мог диктовать нам, как и о чем писать. Как результат - нас читали тысячи. Но и проблем хватало.

К сожалению, сегодня обстоятельства оказались сильнее нас - это технические и финансовые проблемы, и так называемая «усталость металла», и другие причины, о которых те, кто следит за политической ситуацией в стране, наверняка догадались».

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.08.2016, 10:21
  
Границу Казахстана с Узбекистаном временно закрыли
13.06.2016, 15:28
  
Театральные труппы Актобе закрывают сезон
09.04.2016, 09:38
  
В трех областях, в том числе Актюбинской, закрыты дороги
30.03.2016, 15:07
  
Семь тюрем закроют в 2016 году в Казахстане
21.01.2016, 15:17
  
Некоторые участки дорог в Актюбинской области все еще закрыты
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Мусульмане Казахстана хотят подарить актюбинским чиновникам уникальные кресла 2
Кресла почти за 2 миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области 12
Казахтелеком предлагает актюбинцам бесплатно подключиться к пакету «Семейное решение» и выиграть смартфон 2
​Шестерых детей, которые жили без родителей, переселили в съемную квартиру 10
В Казахстане 12 тысяч неблагополучных семей
Родителей террористов предложили наказывать в РК 8
Казахстанские вузы с 2017 года станут некоммерческими организациями 1
В дома жителей Алгинского района провели газ
В Актюбинской области открыли новую школу
В РК хотят ужесточить законы в отношении террористов по примеру Запада