Главный редактор «Республики» объявила о закрытии портала

Ирина Петрушова, главный редактор газеты «Республика» на своей странице в Фэйсбук объявила о закрытии СМИ.

«Наступил день, когда редакция «Республики» вынуждена объявить о прекращении работы интернет-портала. Соответствующее заявление в «Роскомнадзор» уже отправлено. Мы закрываемся, - написала Ирина Петрушова и сотрудники издания Евгения Мажитова, Алексей Тихонов, Александр Петрушов, Мухамеджан Адилов, Дулат Мусатаев, Нурахмет Кенжеев вчера, 15 сентября.

В этом году бренду «Республика» исполнилось 16 лет - 18 мая 2000 года вышел в свет первый номер газеты, которая позже стала одним из самых влиятельных казахстанских еженедельников, но при этом «шагала» к читателям по «горящим углям», пока в 2012 году суд не запретил ее выход на территории Казахстана.

Теперь пришла очередь российского портала «Республика», родившегося как совместный проект казахстанской и российской редакций. Но его закрытие - это уже наше решение, журналистского коллектива издания.

Поверьте, это решение далось нам непросто. «Республику» всегда делали сами журналисты - никогда в рядах собственников издания не числились представители властей или олигархи. И это было круто, ибо никто из них не мог диктовать нам, как и о чем писать. Как результат - нас читали тысячи. Но и проблем хватало.

К сожалению, сегодня обстоятельства оказались сильнее нас - это технические и финансовые проблемы, и так называемая «усталость металла», и другие причины, о которых те, кто следит за политической ситуацией в стране, наверняка догадались».