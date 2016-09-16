Мусульмане Казахстана хотят подарить актюбинским чиновникам уникальные кресла

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Мусульмане Казахстана хотят подарить актюбинским чиновникам уникальные кресла

Кресло, которое поможет искоренить терроризм, повысит благосостояние народа, оперативность и продуктивность актюбинских чиновников, мусульмане заказали в одной из американских компаний.

Во-первых, они многофункциональны и обеспечивают максимальный комфорт. Сделаны кресла из крокодиловой кожи и набиты гагачим пухом, который считается самым мягким в мире, сообщает пресс-служба Союза Мусульман Казахстана.

Чтобы не отвлекаться на мелкие нужды и максимально использовать рабочее время кресла снабжены биотуалетами, биде и осушителем. В жаркую погоду чиновнику помогут вмонтированные в кресло вентилятор и кондиционер. Одним нажатием кнопки кресло может превратиться в двухспальную кровать, в котором утомленный деятель может восстановить свои силы.

Мусульманские правозащитники уверены, что разработанное кресло в значительной степени повысит оперативность актюбинских акимов. Оно снабжено специальным двигателем, который может разогнать его до скорости 60 км в час. Кроме того, кресло может подниматься в воздух. Это позволит акиму в случае необходимости вылетать прямо из окна кабинета, а навигационная система мгновенно доставит его в любую точку региона.

Принимая высокий уровень террористической опасности в Актюбинской области конструкторы не забыли о безопасности. С этой целью кресло снабжено самонаводящимися ракетами класса «воздух-земля», водометом, слезоточивым газом и крупнокалиберным пулеметом. В случае аварии жизнь чиновнику сохранит специальная катапульта и парашютная система.

Большое внимание уделили констукторы внешнему дизайну. Кресло украшено стразами, ценными сортами дерева и золотыми украшениями. Во внимание принято все, вплоть до мелочей. Специалисты не забыли даже о сексуальной ориентации. Кресла снабжены специальными вибраторами, параметры которых можно выбрать по своему вкусу.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает, что предлагаемые кресла в значительной степени повысят продуктивность актюбинских чиновников, в кратчайшие сроки искоренят терроризм и повысят благосостояние народа.

В случае успеха эксперимента этот опыт будет распространен над другие регионы страны, сообщили в пресс-службе СМК.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Про проблесковые маячки забыли.crying
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16.09.2016, 11:49
фото пользователя Малинка
Малинка
вмонтированные в кресло вентилятор и кондиционер.
:wink:Придется тогда с закрытым ртом работать.
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16.09.2016, 11:55
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