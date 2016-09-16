Актюбинская выставка собак пройдет в авиагородке

На фото: Бультерьер Джокер Агаты Лаптевой впервые примет участие в выставке.

18 сентября в парке «Авиатор» пройдет национальная выставка собак «Батыс Жулдызы». В ней примут участие 96 собак из Актобе, Уфы, Оренбурга, Орска и Атырау. Оценивать собак будет эксперт из Украины Виталий Хижняк.

- Зрителей мы приглашаем с 12 часов, на выставке можно будет посмотреть на хаски, овчарок, бультерьеров, сеттеров и другие породы, - рассказала председатель актюбинского клуба кинологов Надежда Бойко. - Из Орска привезут представителя редкой для Казахстана и России породы – той-фокстерьера. Можно будет увидеть представителя древнейшей породы ездовых собак - аляскинского маламута. Будут представлены несколько классических охотников биглей, а так же пара шотландских терьеров. Шотландских терьеров прославила собака по имени Клякса, которая была верным другом клоуна Карандаша на манеже цирка. Впервые пройдет конкурс костюмов, но на первый раз в нем будут участвовать три собаки.

Вход на выставку свободный.