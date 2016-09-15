​Шестерых детей, которые жили без родителей, переселили в съемную квартиру

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​Шестерых детей, которые жили без родителей, переселили в съемную квартиру

Актюбинские волонтеры и предприниматели сняли 3-х комнатную квартиру для шестерых детей, пока в их недостроенном доме не закончат ремонт, проведут газ и сделают облицовку, передает корреспондент газеты «Диапазон».

Шесть детей, им от 7 месяцев до 18 лет, жили одни в холодном доме с бетонным полом, без газа, воды, еды и одежды недалеко от Центрального рынка и горакимата Актобе. Их мать давно уехала «на заработки», а отец-таксист попал в больницу с инсультом.

После обнародования проблемы семьи Бакита Шинибекова, социальные работники акимата города обследовали их материальное положение. Как оказалось, у детей была проблема с пропиской. Представители акимата города предложили главе семейства рассмотреть возможность устройства дочерей 3-летней Индиры и 4-летней Инжу в детский сад с 5-дневным пребыванием, с возможностью нахождения дома в выходные дни. Но Бакит Шинибеков отказался от предложения. Сейчас детей определили в детский сад №13 и решили вопрос с пропиской.

- Дети переехали в съемную квартиру, вчера они ночевали у предпринимательницы в коттедже, которая изъявила свое желание помочь таким образом. Мы не рассчитывали, что квартиру найдем так быстро, но так получилось, что именно волонтеры нашли ее, договорились с хозяевами. Отцу детей предлагали разные варианты помощи. Одна волонтерша хотела забрать детей и возить их в школу сама. Отец отказался. Он хотел, чтобы съемное жилье было возле школы. В любом случае, с детьми всегда присутствуют представители школы, опеки, они контролируют весь процесс.

Квартира трехкомнатная, полностью мебелированная. Дети чистые, беленькие, красивые, - рассказывает Ботагоз Бисенова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Актобе.

Как добавила Бисекенова, акимат собрал всех волонтеров и предпринимателей, которые захотели помочь семье по строительству дома, и сразу же распределили обязанности:

- Это облегчит работу. Так как когда просили газовую плиту, принесли сразу четыре. Кто-то взял на себя крышу дома, кто-то облицовку, один берет полностью газификацию. Также подключился городской «Нур Отан», они изъявили желание принять участие в строительстве.

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