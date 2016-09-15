В Казахстане 12 тысяч неблагополучных семей

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В Казахстане 12 тысяч неблагополучных семей

В них проживают от 17 до 18 тысяч детей.

В Казахстане ежегодно насчитывается 12 тысяч неблагополучных семей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева, выступая на международном Симпозиуме по предотвращению насилия в отношении детей в закрытых учреждениях стран Центральной Азии, передает МИА Казинформ.

«Ежегодно на учете в органах внутренних дел находятся более 12 тысяч неблагополучных семей. В них проживают от 17 до 18 тысяч детей. Практически каждый день идет борьба на выживание, возле своих проблемных родителей, для которых является обыденным делом унижение морального и физического достоинства ребенка», - сказала Загипа Балиева.

Она также выразила обеспокоенность неуменьшающимся количеством детей с девиантным поведением, которые уже в раннем возрасте находятся на учете ювенальной полиции.

«Ежегодно это 10 тысяч детей. За первое полугодие текущего года несовершеннолетние совершили 1 549 нарушений, причем это снижение. К примеру, за аналогичный период 2015 года было совершено 2 239. Кроме того, 179 подростков осуждены за преступления (в 2015 году - 202), 53 несовершеннолетних находятся в воспитательных колониях (в 2015 году - 67)», - сообщила Загипа Балиева.

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