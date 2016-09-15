Родителей террористов предложили наказывать в РК

Глава Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов предложил наказывать родителей террористов, так как они знают о преступлениях своих детей.

В то же время представитель Казахстанского бюро по правам человека отметил, что подобное ужесточение наказания лишь сыграет на руку экстремистам.

Родители осужденных за терроризм граждан должны отвечать за преступления своих детей, заявил глава Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов, передает ИА Новости-Казахстан.

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента РК в сентябре приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Проект закона предусматривает ужесточение ответственности за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. В среду депутаты мажилиса и представители общественности продолжили обсуждение законопроекта.

"И еще один вопрос поставить - об ответственности родителей, потому что все это происходит на их глазах. Они видят, куда уходит его сын, где ночует его дочь, как они приходят, о чем они дома говорят. Я думаю, что если накажут сына, то должны наказать родителей", - сказал Еримбетов на заседании рабочей группы.

Вместе с тем директор филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности в Астане Ильяс Адильбаев заявил, что согласно казахстанскому законодательству, ответственность гражданина за свои преступления персонализирована.

"Согласно законодательству, невозможно, чтобы сын отвечал за отца, также отец не отвечает за сына. Каждый человек несет индивидуальную ответственность за свои правонарушения", - сказал Адильбаев журналистам.

"Идти по пути ужесточения законодательства — это уже проиграть в этой борьбе с деструктивными явлениями. Пытаться ограничивать в правах и наседать на законопослушных граждан — это уже проигрыш", - добавил юрист.

По мнению Еримбетова, сейчас, прежде всего, важно заняться вопросами предупреждения подобных преступлений.

"Почему мы сегодня должны разбираться только с прокуратурой, КНБ или МВД? Где министерство культуры? Сколько должно быть библиотек сегодня в аулах, селах? Где те клубы, дома культуры, кинотеатры?", - задался вопросом Еримбетов.

"Я не романтизирую свое детство, но утром я бежал в школу, в обед я бежал в музыкальную школу, играл на домбре, вечером шел на спортивную секцию и только ночью приходил домой, чтобы сделать уроки и лечь спать", - добавил политолог.

Он считает, что сегодня ситуация изменилась, и людей вовлекают в различные секты.

"Я думаю, что сегодня должны быть обязательные нормативы для местных исполнительных органов, маслихатов, чтобы в каждом ауле, поселке, районе было определенное количество вот таких учреждений, где дети были бы заняты", - заключил Еримбетов.

В Казахстане до 15 января 2017 года действует умеренный "желтый" уровень террористической опасности, введенный 6 июня, на следующий день после теракта в Актобе.