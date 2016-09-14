В дома жителей Алгинского района провели газ

Сегодня в селе Ушкыдык был запущен газопровод. Дома более полутора тысяч жителей Ушкыдыкского сельского округа Алгинского района получили газ.

С этим знаменательным событием сельчан поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

- До конца года мы планируем газифицировать все районные центры области, через несколько лет голубое топливо придет во все населенные пункты, - пообещал глава региона.

В состав Ушкыдыкского сельского округа входит 3 населенных пункта, самым крупным из которых является с. Ушкудык, в котором проживает 1165 человек. Сельский округ занимает площадь 43 702 га, в том числе земли сельхозназначения составляют 20 346 га. Сельский округ обеспечен централизованным водоснабжением, а теперь и газом.

На строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода к с. Ушкудык из бюджета было выделено свыше 276 млн тенге.